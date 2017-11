Software Defined Networking, investimento per il futuro

Vmware ha siglato un accordo per acquisire VeloCloud Networks, fornitore di tecnologia per la wide-area network (SD-WAN) software defined distribuita in cloud, utilizzata da aziende e service provider.

L'acquisizione di VeloCloud permetterà a VMware di far leva sulla piattaforma di virtualizzazione di rete VMware NSX e di ampliare il portafoglio di soluzioni per la rete per occuparsi anche dell’automazione end-to-end, dell’application continuity, della trasformazione delle filiali e della sicurezza dei data center dal cloud all’utente.

Questa acquisizione permetterà inoltre a Vmware di guidare la transizione verso un futuro definito dal software e aiutare i clienti a portare le proprie attività nel digitale con una rete distribuita, aperta, programmabile e sicura per definizione.

La tecnologia Software Defined WAN è indicata per le aziende che desiderano passare dalla rete statica, complessa e locale a un'architettura dinamica e scalabile fornita dal cloud

La tecnologia Software Defined WAN di VeloCloud combina i vantaggi della wide area network (WAN) ibrida con la velocità di distribuzione e la manutenzione minima dei servizi basati su cloud.

Semplifica la WAN offrendo servizi virtuali dal cloud a filiali e utenti mobili ovunque.

VeloCloud sfrutta le appliance x86 per aggregare più collegamenti a banda larga presso le filiali e utilizza l'orchestrazione basata su cloud, collega gli uffici distaccati a qualsiasi tipo di data center: enterprise, cloud o software-as-a-service.

Con VeloCloud VMware consentirà alle aziende di supportare la crescita delle applicazioni, l'agilità di rete e le implementazioni semplificate degli uffici distaccati, garantendo al contempo un accesso ad alte prestazioni, sicuro e affidabile ai servizi cloud, ai data center privati e alle applicazioni basate su SaaS.

La soluzione VeloCloud offre flessibilità nelle opzioni di connettività di rete che possono aumentare i MPLS e migliorare il total cost of ownership per la connettività di rete.

VeloCloud permetterà a VMware di aiutare i service provider a migliorare i ricavi e l'innovazione dei servizi offrendo un trasporto elastico, prestazioni per applicazioni cloud e un edge intelligente definito dal software che può orchestrare più servizi per soddisfare le esigenze dei clienti.

Con la SD-WAN che diventa la funzione primaria nei deployment di un virtual customer premises equipment (vCPE), VMware prevede di poter semplificare l'implementazione di funzioni di rete virtuale (VNF) per applicazioni come la sicurezza combinando la piattaforma comprovata VMware vCloud NFV con una piattaforma SD-WAN in cloud.

VMware NSX fornisce servizi di rete e sicurezza più vicini all'applicazione. Con VeloCloud, VMware porterà le stesse proprietà alla WAN, con conseguente incremento di visibilità, sicurezza, automazione e disponibilità per le applicazioni aziendali e cloud.