Irideos ha acquistato Clouditalia e ora ha 30mila chilometri di fibra

Irideos ha perfezionato l’acquisizione della totalità di Clouditalia, rafforzando il suo posizionamento nel mercato italiano dei servizi Ict alle aziende.

Con questa operazione Irideos arricchisce la sua dotazione infrastrutturale a livello di rete in fibra ottica che di data center.

Ai 15.000 Km di fibra ottica lungo le principali autostrade, si aggiungono gli altri 15.000 Km di Clouditalia.

Rilevante è l’infrastruttura di circa 750 km tra Bologna e Bari, asset unico su una direttrice cruciale verso l’est Europa ed il Medio-Oriente.

Irideos aumenta in maniera significativa la capacità di fornire soluzioni B2B per connettività ad alte prestazioni, servizi di data center, cloud, gestione di sistemi IT e cyber security.

L’estensione e la capillarità della rete consente a Irideos di raggiungere ulteriori distretti e aree industriali ancora in digital divide, e di fornire servizi di backhauling per le torri di telecomunicazioni.

Controllata dal fondo infrastrutturale F2i SGR, il più grande Fondo infrastrutturale operante in Italia, e da Marguerite, fondo creato con il sostegno di sei istituzioni finanziarie pubbliche europee, Irideos aggrega e consolida gli asset e le competenze di cinque operatori italiani focalizzati sulla clientela business: Infracom, KPNQWest Italia, MC-link, BiG TLC, Enter e Clouditalia.

Obiettivo di Irideos è supportare la trasformazione digitale delle aziende attraverso soluzioni abilitanti che coniugano cloud, data center, fibra ottica, sicurezza e innovazione.

Le soluzioni Irideos fanno leva su una piattaforma tecnologica che integra data center a Milano, Roma, Trento, Verona ed Arezzo, l'Internet Exchange Avalon e una rete in fibra ottica che oggi arriva a oltre 30.000 km.