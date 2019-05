iPod touch raddoppia le prestazioni e adotta la realtà aumentata

Apple ha rinnovato l'iPod touch apportando miglioramenti in termini di potenza, capacità e comunicazione. L'introduzione del chip A10 Fusion (seppure non nuovissimo) non solo offre prestazioni migliori (raddoppiano rispetto alla precedente versione, sostiene Apple) nei giochi ma per la prima porta volta su iPod la realtà aumentata (AR) e FaceTime di gruppo, rendendo facile la conversazione simultanea con familiari, amici o colleghi. Disponibile anche una nuova capacità di archiviazione di 256 GB.



Come detto, il nuovo iPod touch offre esperienze AR divertenti e produttive in ambito gaming, education così come nella navigazione web. La realtà aumentata è ancora più coinvolgente e immersiva grazie alle nuove capacità della Realtà Aumentata condivisa e della Realtà Aumentata persistente (che è legata a un luogo specifico e al rilevamento delle immagini), permettendo al nuovo iPod touch di dare vita a oggetti 3D come giocattoli e sculture.

Dal prossimo autunno, poi, sarà possibile usare iPod touch per potranno accedere ad Apple Arcade, un servizio in abbonamento con oltre 100 nuovi ed esclusivi giochi senza pubblicità o acquisti aggiuntivi, che possono essere scaricati per essere usati offline.

Il nuovo iPod touch costa 249 euro nella versione da 32 GB, 359 euro in quella da 128GB e 469 in quella da 256 GB. Può essere già acquistato in sei colorazioni differenti: grigio siderale, bianco, oro, blu, rosa e (PRODUCT) RED.