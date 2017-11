Tutti i segreti dell’iPhone X in un video di quattro minuti

Ora che l'iPhone X è nelle mani di molti utenti, Apple ha ritenuto opportuno proporre un video che ne evidenzi tutte le nuove caratteristiche per consentire di usarlo al meglio.

Si tratta di una sorta di veloce prontuario, che in poco più di 4 minuti spiega diversi degli elementi cardine del nuovo smartphone, come il Face ID, Animoji, Apple Pay e la lista di nuove gesture che sono necessarie per navigare all'interno dell'interfaccia di iOS 11 data la mancanza del pulsante Home.

Quella di proporre dei tour guidati è una piacevole abitudine che ha Apple per accompagnare il lancio di alcuni dei prodotti più innovativi: lo ha fatto in occasione del lancio del primo iPhone (2007), del primo iPad (2010) e dell'Apple Watch (2015).

Si tratta di un tour interessante sia per chi l'iPhone X ce l'ha già sia per chi vuole farsi un'idea più precisa di cosa si può fare con il nuovo prodotto.

Va sottolineato che è in lingua inglese.

E se qualcuno volesse avere un riassunto delle caratteristiche tecniche dell'iPhone X, lo può trovare nel seguente video