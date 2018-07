Il 3D Touch, come suggerisce il nome, ha introdotto una “terza dimensione” nella nostra interazione tattile con iPhone e iOS. Il tocco del dito sul touch screen non è più semplicemente binaria: sì o no, presente o assente. Il 3D Touch aggiunge un ulteriore livello di profondità, grazie alla capacità di rilevare la pressione del tocco sul display.

Questo meccanismo apre la strada a una serie di “scorciatoie” per accedere a determinate funzioni di iOS e delle app. Ne abbiamo parlato più di una volta: ad esempio qui e qui. Come tanti altri aspetti di iOS, possiamo personalizzare anche la quantità di pressione necessaria per attivare il 3D Touch. Possiamo cioè regolarla in modo che sia più naturale per i nostri gusti e le nostre abitudini.

Vediamo come farlo, tenendo chiaramente presente che si tratta di una funzionalità disponibile solo su iPhone 6s e modelli successivi.

Regolare la sensibilità del 3D Touch

• Per prima cosa, apriamo l’app Impostazioni di iOS, toccando la sua icona dalla schermata Home.

• Nell’app Impostazioni, tocchiamo prima Generali poi Accessibilità e infine 3D Touch.

• Ci troviamo dunque nella scheda delle Impostazioni relativa alla configurazione della funzione 3D Touch. Qui, per prima cosa è possibile attivare o disattivare del tutto il tocco. Se la funzione è attiva, diventano disponibili ulteriori opzioni, tra cui quella che ci interessa.

• Il controllo Sensibilità tocco “3D Touch” è quello che regola la pressione necessaria per attivare il tocco 3D Touch. Possiamo scegliere tra i livelli di sensibilità Lieve, Intermedia e Decisa.

• Descritti così, potrebbero risultare un po’ troppo vaghi e soggettivi, questi livelli di sensibilità. Nella sezione sottostante della schermata, Test sensibilità “3D Touch”, Apple ha opportunamente inserito un’area di prova. Possiamo infatti sperimentare sull’immagine presente in quest’area la sensibilità impostata, per verificare che sia di nostro gusto. Possiamo provare le azioni di Peek e Pop sull’immagine.