iPhone, con il nuovo iOS si potrà decidere come usare la batteria

Apple vuole risolvere il problema delle performance della batteria dell' iPhone dando all'utente la libertà di decidere.

“Quando con iOS 10.2.1 abbiamo introdotto per la prima volta le funzioni di gestione dell’alimentazione - ha detto Tim Cook - forse non siamo stati troppo chiari. Ma dal prossimo aggiornamento di iOS l’utente potrà disattivare la funzione di gestione della batteria di iPhone”.

L’argomento della batteria dell' iPhone ha creato tanti problemi ad Apple, e ne sta creando, viste le numero class action in atto.

Cook si è scusato profondamente con i clienti che hanno pensato che la società non abbia agito in buona fede. L’obiettivo, ha precisato, era semplicemente di preservare lo smartphone da malfunzionamenti o addirittura di blocchi qualora il livello di salute della batteria fosse sceso sotto un certo livello: era stato detto che tale livello doveva essere una carica che non riusciva più ad andare oltre l’80% del valore massimo.

Obiettivo utente

“Il nostro obiettivo è sempre stato l’utente - ha detto Cook -. Per questo abbiamo ritenuto che sarebbe stato meglio ridurre un po’ le performance per evitare che l’iPhone si bloccasse magari durante una telefonata importante o mentre si sta scattando una foto di un evento irripetibile: l’utente è al centro di quello che facciamo. Non abbiamo agito con altre motivazioni. Forse avremmo dovuto essere più chiari”.

Apple si è scusata per l'incomprensione riguardo l'aggiornamento di iOS 10.2.1 e ha implementato un programma di sostituzione della batteria dell' iPhone che permette a tutti i clienti con modelli 6, 6s, 7, 6 Plus, 6s Plus, 7 Plus e SE di sostituire le batterie al costo di 29 euro (anziché 89) sino alla fine del 2018.

Non solo. Cook ha assicurato che Apple sta introducendo nel prossimo upgrade di iOS migliori funzioni di monitoraggio della batteria dell’iPhone. Inoltre, permetterà anche ai clienti di spegnere la funzione di gestione dell'alimentazione, un’informazione che l'azienda non ha mai condiviso in precedenza. Il nuovo iOS sarà rilasciato agli sviluppatori il mese prossimo.