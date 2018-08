Scanner Pro è un’app per iOS che trasforma il dispositivo mobile in uno scanner portatile da avere sempre con sé. È a pagamento e offre anche acquisti in-app. Tuttavia è disponibile anche in una versione limitata e gratuita (Scanner Mini).

L’app è inoltre inclusa nel Bundle produttività di Readdle insieme ad altre interessanti utility, tra cui PDF Expert. Così come anche nel pacchetto Scansione e Pianifica, insieme a Calendars 5.

Questa app scanner per iPhone e iPad offre semplicità e immediatezza d’uso. È possibile impostare l’app in modo che parta direttamente con la fotocamera accesa all’avvio. A quel punto basta inquadrare il documento da acquisire e Scanner Pro esegue tutto in automatico. L’app rileva gli angoli, ottimizza l’angolazione, offre eventualmente indicazioni e scatta.

Scanner Pro, scansioni sempre a portata di mano

Dopo la scansione, è possibile aggiungere altre pagine al documento PDF, rinominarlo e salvarlo. Scanner Pro offre opzioni di modifica di base: rotazione, luminosità e contrasto, dimensione, ritaglio e impostazione del documento.

Quest’ultima è disponibile anche nella schermata della scansione e prevede quattro modalità: documento a colori o in bianco e nero, e foto a colori o in bianco e nero. Nella schermata di scatto è possibile configurare il flash, impostare la scansione tra manuale e automatica, aprire un’immagine dalla libreria del dispositivo.

Un’opzione comoda di integrazione con la libreria è il Radar Scan. Questa funzione scandaglia la libreria di foto e rileva potenziali documenti per consentire di scansionarli e salvarli come PDF. Risulta utile per archiviare documenti che abbiamo in precedenza digitalizzato velocemente con Fotocamera di iOS. C’è poi la funzione del riconoscimento del testo (OCR) integrata. In questo modo è possibile convertire in testo il documento digitalizzato.

Gestione dei documenti

Come opzioni di condivisione, in PDF o JPEG, abbiamo a disposizione l’email, la stampa, l’archiviazione nel rullino foto, l’apertura in un’altra app, l’esportazione iCloud. C’è anche la possibilità di inviare il documento via fax a più di cinquanta Paesi, con un’opzione a pagamento sfruttabile mediante acquisti in-app.

È possibile caricare i documenti sui servizi cloud più diffusi: Dropbox, Google Drive, OneDrive, Evernote, Box, OneNote, server WebDAV. Scanner Pro è poi compatibile con l’app File di iOS, per l’opzione Salva in File. È possibile impostare una funzione di upload automatico su un servizio online così come attivare l’integrazione con iCloud Drive. In questo modo i PDF vengono immediatamente caricati sullo spazio del nostro account.

Per risparmiare tempo nelle eventuali azioni di routine, l’app consente inoltre di creare dei flussi di lavoro. La schermata di navigazione dell’app consente di sfogliare, cercare e aprire i documenti salvati, oltre che organizzarli in cartelle. I documenti sono esportabili anche mediante la condivisione file iTunes e via Wi-Fi, attivando un server web integrato nell’app.

Maggiori informazioni sul sito dello sviluppatore.