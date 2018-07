Secondo quanto riporta Counterpoint Research nell’ultima ricerca Market Pulse, iPhone 8 è lo smartphone più venduto al mondo a maggio 2018.

Apple riconquista quindi il primo posto in classifica, mentre ad aprile 2018 il best seller era stato Samsung Galaxy S9 Plus.

Da parte sua, il Samsung Galaxy S9 è andato un po’ meno forte in Europa.

Anche se le vendite del Samsung sono state stabili negli USA ed è comunque secondo in classifica.

L’analisi di Counterpoint Research indica una forte attività di promozione legata alla Coppa del Mondo di calcio, tra i motivi.

Questa campagna promozionale di Apple collegata al calcio avrebbe aiutato nelle vendite soprattutto in Europa e in altri mercati.

iPhone 8, leader di mercato

Nella ricerca Market Pulse riferita a maggio 2018, di livello globale, Apple conquista due posti sul podio. Si piazza infatti al terzo posto iPhone X. Ancora un buon piazzamento anche per iPhone 8 Plus, che si colloca al quinto posto. In generale quindi un’ottima performance per gli smartphone di ultima generazione della Mela.

Tra l’iPhone X e l’iPhone 8 Plus, quindi al quarto posto, si piazza lo Xiaomi Redmi 5A. In generale le serie Xiaomi Redmi 5A e 5 Plus hanno fatto registrare un’ottima performance. L’azienda accresce la penetrazione soprattutto in Cina e il recente lancio della serie Xiaomi Mi 8 potrebbe dare un’ulteriore spinta.

Altri marchi che si posizionano nella lista dei primi dieci sono Huawei, Vivo e Oppo.