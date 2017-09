iPhone 8: sempre più realistica l’ipotesi del lancio il 12 settembre

Sulla scia del Wall Street Journal, che per primo ne ha dato notizia, molte fonti rilanciano l'ipotesi che Apple starebbe per presentare una raffica di nuovi prodotti, primo fra tutti il fatidico iPhone 8, in un evento programmato per il prossimo 12 settembre. L'evento dovrebbe essere tenuto nello Steve Jobs Theater del nuovo Apple Park, che in questo modo debutterebbe al pubblico.

Si tratterebbe di una location "iconica" per il lancio di un prodotto altrettanto simbolico. Quasi certamente la novità principale dell'evento sarà iPhone 8, che è anche l'iPhone del decennale dal primo iPhone del 2007. Non dovrebbe essere solo quella la novità: un iPhone "top" è di solito accompagnato dai refresh del modello precedente e quindi ci si aspettano anche gli iPhone 7s normale e Plus.

In dirittura d'arrivo anche una nuova versione di Apple Watch, che si ipotizza con connettività cellulare, e anche di Apple TV, probabilmente con risoluzione 4K e una maggiore offerta di contenuti.

Secondo il Wall Street Journal gli operatori cellulari sono già stati informati della data di presentazione di iPhone 8. Se verrà confermata la data del 12 settembre - e lo sapremo presto, dato che Apple manda gli inviti una decina di giorni prima - i nuovi iPhone potrebbero essere disponibili già dal 22 dello stesso mese.