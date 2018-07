Iou è la piattaforma di e-commerce peer-to-peer (P2P) sviluppata su blockchain da Iou Global. La piattaforma consente a commercianti e consumatori di interagire tra loro nella modalità sicura, trasparente e decentralizzata fornita dalla blockchain.

Iou funziona in questo modo. Venditori e consumatori si collegano direttamente all’e-commerce della piattaforma, esaminando le offerte dei merchant da tutto il mondo.

La soluzione si basa sul registro distribuito e decentralizzato (Decentralized Ledger, Distributed Ledger) della blockchain. E ciò non solo rende la piattaforma innovativa e progressiva.

Rende anche non più necessari costosi servizi di intermediazione e di marketing. Inoltre il team che ha creato la piattaforma ha ulteriormente esteso la flessibilità della blockchain. La soluzione consente infatti ai clienti di negoziare o barattare con altri utenti le proprie offerte acquistate su Iou.

Iou, l’e-commerce su blockchain

L’innovazione della piattaforma sta in questa combinazione di e-commerce, tecnologia blockchain e criptovalute. Insieme, queste tecnologie creano Iou, una vera e propria piattaforma di e-commerce P2P e di fidelizzazione della clientela. Una piattaforma che mira a potenziare merchant e consumatori blockchain attraverso una architettura decentralizzata e sicura.

Un elemento chiave della piattaforma sta nel promuovere la soddisfazione e la fedeltà dei clienti attraverso le offerte negoziabili. Gli attuali sistemi di fidelizzazione sono stati reimmaginati, per offrire ai merchant flessibilità, controllo e benefici inediti. Garantendo, allo stesso tempo, il massimo livello possibile di soddisfazione dei clienti.

I venditori saranno in grado di gestire un'interfaccia user-friendly su cui caricare i loro prodotti e servizi. Prodotti e servizi che verrebbero indirizzati al mercato in crescita dei consumatori che utilizzano la tecnologia blockchain e la criptovaluta.

Inoltre potrebbero pubblicizzare la varietà di prodotti e servizi su Iou P2P Exchange utilizzando strumenti multimediali e di social networking.

Il portale di vendita Iou include l'analisi dei dati degli acquirenti, la visualizzazione delle recensioni e molte altre funzionalità.

Flessibilità e fidelizzazione

La piattaforma è stata progettata per offrire ai merchant meccanismi di fidelizzazione dei clienti e di marketing virale.

La piattaforma consente inoltre ai clienti di gestire il proprio profilo personale. Modificando i propri interessi, i clienti possono ricevere offerte pertinenti dai venditori. È inoltre prevista la funzione di rating per valutare le transazioni con i venditori e con altri clienti.

Iou global ha in programma il lancio della sua ICO per luglio. Il token Iou verrebbe inizialmente utilizzato per transazioni di commissioni di cambio, tariffe di annunci dei merchant, servizi merchant VIP, programmi di affiliazione, servizi di garanzia.

Come anche per le concessioni di token per incentivare i clienti e i venditori che mostrano determinati livelli di frequenza delle transazioni.

Ulteriori informazioni sul sito dell’azienda.