IoT: venti sigle e termini per comprenderla e usarla

L’Internet of things ha un suo linguaggio con sigle e definizioni che qui cerchiamo di chiarire nella speranza di rendere un po' più chiaro il mondo IoT.

6LoWpan. Probabilmente l'acronimo più difficile. 6LoWPAN è "IPv6 su reti di aree personali a bassa potenza". L'idea è di andare incontro a chi sostiene che non c'è davvero Internet of Thingse senza protocollo Internet, quindi è essenzialmente la versione IPv6 di Zigbee e Z-wave.

Ampq. (Advanced message queuing protocol) - Ampq è uno standard open source che consente alle applicazioni più disparate di dialogare tra loro in qualsiasi rete e da qualsiasi dispositivo. Ampq fa parte di numerose offerte commerciali di integrazione middleware, tra cui Windows Azure service bus di Microsoft, RabbitMq di VMware e Mqlight di Ibm. Inizialmente sviluppato dal settore finanziario per la comunicazione rapida m2m, ha iniziato a essere utilizzato nei progetti di Internet degli oggetti.

Bluetooth. Ci sono due forme principali di Bluetooth per l'IoT. La varietà standard viene utilizzata in tutta la gamma dei ellettrodomestici intelligenti, dai frigoriferi fino alle serrature delle porte. Bluetooth low energy, spesso indicato semplicemente come Ble, è un po' più attraente per le reti più grandi di dispositivi con vincoli di connessione, dal momento che la durata della batteria è meno un fattore limitante. Entrambi i formati hanno ottenuto un aggiornamento nel dicembre 2016 con Bluetooth 5, che espande la gamma effettiva di dispositivi Bluetooth e aumenta il potenziale throughput.

Dati cellulari. Non è il modo più efficiente per fare le cose, ovviamente, ma ci sono un sacco di implementazioni di oggetti che utilizzano i dati wireless dai vettori cellulari come livello di trasporto.

Coap (Constrained application protocol). Questo è un protocollo Internet progettato per l'uso con dispositivi limitati, senza molta potenza di calcolo. Fa parte degli standard ufficiali di Internet engineering task Force e, come si potrebbe immaginare dal nome, funziona bene con piccoli gizmos come digital signage e illuminazione intelligente.

Dds (Data distribution service). Si tratta di un altro standard middleware, come Amqp, creato dall'Object management group, un consorzio di settore tecnologico che risale al 1989 e che ha l'obiettivo di creare standard di gestione degli oggetti distribuiti. Il Dds utilizza un sistema di "argomenti" - tipi di informazioni noti dal sistema, come la temperatura della caldaia o la velocità del nastro trasportatore - per fornire informazioni ad altri nodi che hanno dichiarato un interesse per un determinato argomento, evitando la necessità di una complicata programmazione di rete.

HomeKit. È l'apparecchio frontale e di controllo per dispositivi smart home di Apple. Di solito Apple funziona particolarmente bene solo quando le parti importanti del sistema sono tutte Apple-made, il che potrebbe rivelarsi fastidioso se non si possiede già un Apple Tv o iPad, ma è semplice da configurare e utilizzare.

IoTivity. IoTivity è un progetto open source che sta cercando di creare un livello software standard per la connettività dei dispositivi IoT, supportato da un gruppo di big come Microsoft, Intel, Qualcomm, Lg e Samsung. Il progetto ha assorbito un gruppo chiamato AllSeen Alliance, che ha realizzato uno standard rivale chiamato AllJoyn, nell' ottobre 2016. I due sistemi sono per lo più interoperabili.

Json-Ld (JavaScript object notation for linked data). Un leggero aumento del formato di file Json destinato a fornire un modo semplice per spostare i dati leggibili dalla macchina intorno a una rete di dispositivi che potrebbero formattare le loro informazioni in modo diverso.

LoRaWan. LoRa si riferisce a una tecnologia proprietaria di chip wireless progettata per l'uso in implementazione Wan a bassa potenza. La tecnologia LoRaWAN è simile (e in concorrenza con) Sigfox, anche se la LoRa Alliance è un consorzio di società.

Mqtt. Mqtt è un protocollo di messaggistica progettato per essere utilizzato in situazioni in cui i dispositivi che parlano tra loro hanno una potenza di calcolo limitata o sono collegati da reti inaffidabili o con ritardi di rete. Fa quello che dovrebbe fare molto bene, ma è un po' ostacolato dal fatto che l'implementazione di severi controlli di sicurezza può essere difficile e può sottovalutare la leggerezza del protocollo.

Physical Web. Il Physical Web è un concetto creato da Google che sostiene la necessità di "interazioni rapide e senza soluzione di continuità con gli oggetti fisici e le ubicazioni", che utilizza un protocollo chiamato Eddystone per trasmettere link via Bluetooth low energy, con l'idea che si possa ottenere informazioni su un negozio attraverso la scansione del suo chiosco con il telefono.

Scada (Supervisory control and data acquisition). Scada è presente fin dai tempi dei mainframe e delinea i primi tentativi di controllo computerizzato sistematico delle applicazioni industriali, manifatturiere e di trasporto pesante. Le reti Scada di vecchia generazione sono spesso altamente insicure.

Sigfox. Sigfox è sia la sintesi di una tecnologia Wan proprietaria, a banda stretta e a bassa potenza, e anche il nome dell' azienda francese che la realizza. La natura proprietaria della tecnologia è inusuale (anche se non unica) per lo spazio Lpwan, ma il modello di business di Sigfox è diverso da quello della maggior parte delle altre aziende. L'idea sembra essere quella di agire come una sorta di operatore mobile dell'Internet degli oggetti, fornendo copertura di rete on-demand a chiunque voglia implementare l'IoT.

Sms. I vecchi messaggi di testo regolari e veloci possono essere un mezzo di comunicazione perfettamente accettabile per alcuni tipi di dispositivi dell'IoT, in particolare quelli sparsi su un'ampia area geografica e con una certa tolleranza di ritardo. La società svedese di controllo dei ratti Anticimex, ad esempio, dispone di trappole intelligenti che aggiornano l'azienda sull' attività dei roditori tramite Sms.

Thread. Thread è un protocollo di rete a basso consumo che incopora 6LoWpan creato da un gruppo guidato dalla controllata di Google Nest Labs. Dall'estate del 2016, una variante open source della specifica è stata messa a disposizione degli sviluppatori come OpenThread.

Tr-069. Questo è un documento specifico del Broadband Forum che delinea un protocollo chiamato Cwmp progettato per consentire agli utenti di configurare e gestire in remoto le apparecchiature dei locali del cliente attraverso una rete Ip.

Weave- Weave è il software di Google e Nest per case intelligenti. E' progettato pensando a flessibilità e sicurezza, anche per i dispositivi particolarmente limitati, e si basa sulla piattaforma Android. E' anche parzialmente open source - Google ha pubblicato quelli che chiama "alcuni dei componenti principali" di Weave in GitHub.

Web thing model. Questa è l'idea del World wide web consortium per un framework fisico di Internet degli oggetti, che sfrutta senza sorprese la tecnologia web esistente per connettere i dispositivi, invece che affidarsi a protocolli personalizzati non web.

Xmpp (eXtensible messaging and presence protocol). E’ diventato uno standard IetfEtf, con una vasta gamma di estensioni e implementazioni, molte delle quali sono rivolte a funzionalità di base dell'Internet degli oggetti come il provisioning.

Zigbee. Zigbee è un protocollo di rete wireless-mesh che abbina buona durata della batteria e sicurezza decente, grazie alla crittografia integrata a 128 bit. Ciò è parzialmente compensato da una bassa velocità massima di trasmissione dei dati e da una portata relativamente breve, ma ci sono un sacco di applicazioni limitate per le quali è ben adatto. E' anche uno standard Ieee 802.15.4, che fornisce un alto grado di interoperabilità.

Z-wave. Come Zigbee, Z-wave è una tecnologia di rete wireless a bassa potenza e a corto raggio utilizzata principalmente per applicazioni come i dispositivi smart home. È standardizzato dall'Itu.