IoT: i sensori per l’agricoltura di precisione

La seconda parte dell'articolo sull'utilizzzo di IoT in agricoltura si occupa delle possibile strade per sfruttare al meglio l'Internet delle cose. Qui la prima parte.

IoT è utile nella gestione del bestiame, smart cow, sostenendone la salute con strumenti di monitoraggio come i tag auricolari in grado di rilevare le malattie respiratorie. Se viene rilevata una malattia invia un avviso in modo che l'animale possa essere separato dall'allevamento, impedendo la diffusione della malattia.

Agricoltura di precisione. L'accuratezza della previsione meteo e altri dati dinamici possono influire in gran parte sulla produttività del raccolto. Maggiore è il livello di precisione, minore è la possibilità di danneggiare le colture; quindi, le previsioni meteo più accurate possono portare a una maggiore redditività e livelli di produttività.

Gli agricoltori di oggi si trovano ad affrontare una serie di sfide difficili: una crescente domanda mondiale di alimenti, un clima che cambia e una limitata offerta di acqua. Per superare questi ostacoli, l'industria dell'agricoltura sta adottando una serie di soluzioni digitali tra cui: robotica, tecnologia Gps, imaging computer.

I sensori IoT riportano le condizioni meteorologiche e controllano umidità e acidità del suolo, mentre gli agricoltori di animali controllano il movimento e il comportamento del bestiame in remoto tramite dispositivi embedded.

Le applicazioni industriali di IoT sono utili per il monitoraggio di strutture agricole interne come silos, latterie e stalle. Un sistema di stoccaggio agricolo può stabilire norme di prestazioni di base e impostare condizioni di allarme e allarme relative alla temperatura, vibrazione, 'umidità e altre condizioni.

Nel determinare i tempi ottimali per pianificare, spruzzare fertilizzanti, raccogliere o intraprendere altre azioni che informino i risultati delle colture, il rilevamento del suolo è emerso come un primo caso di utilizzo agricolo di IoT.

Utilizzando IoT, l'agricoltore sa quando spruzzare e dove.

Il futuro del settore

Tenuto conto dell'impatto globale dell'agricoltura di precisione, la società di ricerca Markets and Markets prevede che le spese relative alle soluzioni associate possano crescere "a un tasso di crescita annuale composto di 13,4%, equivalente a un'aliquota di mercato annuale di 7,87 miliardi di dollari entro il 2022, con i ricercatori che notano come efficienza e produttività dovrebbero spingere la crescita del mercato della agricoltura di precisione".

Secondo un rapporto di ricerca di Machina, il numero di dispositivi agricoli collegati dovrebbe crescere da 13 milioni di fine 2014 a 225 milioni entro il 2024.

L'obiettivo dell'agricoltura di precisione non è semplicemente quello di raccogliere dati attraverso i sensori, ma di prendere un passo in più analisi dei dati per valutare gli interventi o le modifiche necessarie.

Le aree di applicazione intelligenti dell'agricoltura includono il monitoraggio dei veicoli agricoli, il monitoraggio del bestiame, l'agricoltura su larga e piccola area e il monitoraggio dello stoccaggio.

Secondo Bi Intelligence, le installazioni di apparecchiature IoT nel mondo agricolo avranno un tasso di crescita annuo composto del 20%. Gli agricoltori statunitensi stanno già dimostrando l'efficacia delle tecniche di allevamento intelligenti producendo una media di 7.340 chilogrammi di cereali per ettaro (2,5 ettari) di terreni agricoli contro la media mondiale di 3.851 kilogrammi per ettaro.

Vista la crescita della popolazione mondiale l'industria agricola dovrà produrre circa il 70% di cibo in più nel 2050 rispetto a quella del 2006, secondo le Nazioni unite.

IoT che cresce rapidamente

Poiché le applicazioni IoT in agricoltura continuano a svilupparsi, le aziende agricole diventano più connesse, più snelle, più efficienti e, in ultima analisi, più produttive.

IoT nell'agricoltura è diventato uno dei campi che crescono più rapidamente nello spazio M2M.

Oggi, più che mai, gli agricoltori hanno bisogno di un metodo per utilizzare e conservare in modo più efficace le risorse. Il modo più efficace per farlo è attraverso la comunicazione M2M perché rende la raccolta continua di questi dati semplice e conveniente.

Il monitoraggio delle piante e delle condizioni del suolo è un caso di utilizzo semplice, ma può portare a un ottimo ritorno sugli investimenti per gli agricoltori che utilizzano la tecnologia di rilevamento. Abbiamo visto tre grandi usi generali per l'agricoltura IoT in questo spazio: sensori per umidità del suolo e nutrienti.

Controllare l'utilizzo dell'acqua per una crescita ottimale delle piante. Determinazione dei profili di fertilizzanti personalizzati basati sulla chimica del suolo.

IoT può aiutare gli agricoltori in diversi modi. Al suo livello di base, i sensori possono essere impiegati attraverso macchinari agricoli e agricoli per consentire agli agricoltori di acquisire un'abbondanza di dati accurati, come la temperatura dei prodotti immagazzinati, la quantità di fertilizzanti utilizzati, la quantità di acqua nel terreno, il numero di semi piantati, le condizioni di stoccaggio, lo stato delle attrezzature agricole e delle macchine in uso, ecc.

Una volta che il sistema intelligente abilitato da IoT è in atto, gli agricoltori possono facilmente monitorare una varietà di variabili ambientali e prendere decisioni informate.

Oltre ad essere un miglioramento, l'agricoltura intelligente è un'innovazione necessaria, che se correttamente implementata potrebbe aiutare gli agricoltori ad affrontare tutte le sfide che affrontano nell'agricoltura. Inoltre, i ricchi approfondimenti derivanti da sensori intelligenti potrebbero aiutare gli agricoltori a essere più precisi nell'uso di pesticidi e fertilizzanti, mitigando così alcuni impatti ambientali.

La distribuzione di IoT in agricoltura può affrontare molte sfide e aumentare la qualità, la quantità e l'efficienza economica della produzione agricola.