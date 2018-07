IoT per spillare birra e soft drink: un’idea italiana

Celli Group, realtà riminese che opera nel settore della spillatura di birra e soft drink, ha progettato le proprie soluzioni in ottica IoT con i software Creo e ThingWorx di Ptc, che significa aggiungere funzioni intelligenti agli impianti e creare nuove esperienze per i consumatori di birra e bevande.

Per una progettazione affidabile e precisa dei propri prodotti e per ottenere una perfetta spillatura delle bevande, Celli Group ha utilizzato il Cad Creo, con cui ha valorizzato la parte estetica dei prodotti grazie al modulo per il disegno a mano libera, con cui sono state create le colonne in ceramica Celli, conosciute in tutto il mondo e diventate uno dei simboli del Made in Italy del settore.

Creo ha permesso anche di gestire l’innovazione di prodotto lavorando in sedi diverse.

Celli Group, fondata a Rimini nel 1974, è oggi un gruppo internazionale nel settore del beverage con più di 400 addetti. Esportati in oltre 100 paesi i suoi prodotti vanno a mondi diversi, da quello della birra a quello dell'acqua, dai soft drink al branding e bespoke.

Thingworx invece permette a Celli Group di innovare il proprio modello di business, passando da azienda di produzione ad azienda che eroga servizi a valore aggiunto agli utenti finali grazie alle applicazioni IoT.

ThingWorx, connesso alle macchine per la spillatura, raccoglie informazioni che vengono elaborate e utilizzate per fornire servizi a diversi attori presenti nella catena del valore.

Ad esempio, il produttore di birra può controllare la qualità del prodotto e monitorarne la quantità erogata per analisi di mercato; il gestore del locale e il produttore di bevande possono offrire ai clienti una nuova customer experience (legata all’uso di app per scoprire ricette, partecipare a concorsi o a survey); infine, ThingWorx genera informazioni che possono efficientare il service interno e offrire nuovi servizi a chi si occupa della manutenzione.

Obiettivo di Celli Group è offrire una drinking experience di livello superiore.

L'azienda ha perfezionato l'arte della spillatura attraverso la creazione di una esperienza completa e consistente, anche da un punto di vista estetico.