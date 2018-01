Perché l’IoT trasforma le aziende in SaaS provider

Un sondaggio di McKinsey ha scoperto che il 98% delle aziende intervistate sta pianificando iniziative di Internet of Things e che questa condizione potrebbe fare di loro dei fornitori di servizi SaaS.

Le due aree principali in cui le aziende prevedono di utilizzare l'Internet degli oggetti sono l'ottimizzazione delle operazioni di servizio e il miglioramento della visibilità operativa.

I vantaggi aziendali dell'IoT

La prima domanda posta è: come posso usare l'IoT per migliorare la mia azienda? Le risposte si concentrano quindi sui vantaggi operativi interni che la tecnologia collegata può fornire, ed è per questo che la maggior parte dei casi d'uso che leggiamo oggi riguardano il miglioramento interno: i produttori utilizzano i dati dei sensori per riparare preventivamente i macchinari prima che si rompano.

Magazzini che impiegano flotte di robot autonomi, tutti comunicanti tra loro per movimentare merci all'interno dello stabilimento. Le società di servizi pubblici che installano contatori intelligenti per gestire in modo più efficace il flusso di energia negli edifici.

Questi miglioramenti operativi aiuteranno le imprese a diventare più snelle ed efficienti. Ma il vero sconvolgimento che l'Internet degli oggetti avrà è la trasformazione di tutti i tipi di aziende in società fornitrici di SaaS, Software as a Service.

Attraverso la raccolta e l'analisi dei dati da tutti i dispositivi connessi ai loro clienti, le aziende possono quindi offrire ulteriori servizi di abbonamento - come la manutenzione predittiva, la tracciatura e la gestione delle prestazioni.

Secondo l'indagine di McKinsey, solo il 14% degli intervistati ha citato come priorità assoluta l'offerta di nuovi prodotti e servizi. Dal momento che un maggior numero di imprese capisce quanto profondamente l'IoT possa aumentare il loro profitto, tale numero aumenterà drasticamente. Ecco alcuni esempi di come questa strategia sta già funzionando.

Tre esempi di aziende che diventano SaaS provider

Un fornitore di pneumatici industriali colloca sensori di movimento, posizione e impatto in ogni pneumatico che vende. Quando i suoi clienti acquistano e iniziano a utilizzare questi pneumatici sul campo, generano risme di dati man mano che operano. L'azienda produttrice di pneumatici raccoglie e analizza tali informazioni.

Una volta che dispone di sufficienti dati storici sulle prestazioni, può offrire un servizio di abbonamento per l'analisi predittiva agli utenti futuri. Questo nuovo servizio darà ai clienti la possibilità di vedere se i loro pneumatici funzionano al massimo delle prestazioni e quando sono probabilmente soggetti a usura e devono essere sostituiti, evitando costosi tempi di fermo macchina. E questo servizio SaaS aumenta il modello di business della casa produttrice di pneumatici con un nuovo flusso di ricavi in crescita e ripetuto.

Un produttore di generatori di vapore vende un piccolo lotto di unità a un cliente pilota, collegandole tutte attraverso una piattaforma IoT che esporta lo stato in tempo reale di oltre cinquanta parametri operativi a un modello di apprendimento della macchina per tre mesi. Il modello di apprendimento della macchina che ne risulta quantifica alcune ipotesi iniziali e crea nuove intuizioni per l'uso operativo.

La società produttrice di generatori di vapore può ora vendere un servizio di monitoraggio ai nuovi clienti che migliora l'efficienza della manutenzione predittiva, incrementa l'efficienza della supply chain con informazioni più accurate sulla domanda e abbassa i costi dei clienti con prestazioni basate sulla domanda. Anche in questo caso, l'azienda aggiunge un ulteriore trampolino di lancio al risultato economico, fornendo anche un nuovo servizio prezioso per i propri clienti.

Un produttore di nastri trasportatori fornisce nastri a grandi organizzazioni logistiche, come magazzini, centri di distribuzione e aeroporti. Con una delle sue installazioni aeroportuali, installa sensori su decine di migliaia di nastri estraendo i dati di utilizzo per un certo periodo di tempo. Con i dati l'azienda può fornire al cliente aeroportuale informazioni dettagliate sui tempi di esecuzione, i tempi di attesa e le partenze/arresti, risparmiando notevolmente sui costi energetici, sulla sostituzione delle attrezzature e sui protocolli di personale.

Ognuno di questi esempi è costituito da imprese preesistenti che migliorano la loro strategia di marketing integrando l'internet degli oggetti nella loro linea di prodotti. Con la tecnologia connessa, possono raccogliere enormi serie di dati sulle prestazioni, dato che i loro clienti utilizzano i loro prodotti. E, una volta analizzati abbastanza dati, si trovano in una posizione unica per fornire valore aggiunto ai loro clienti.