Nuovo aggiornamento software per iPhone e iPad: si tratta dell'iOS 11.2.5. Come di consueto, l’update è installabile a partire dall’app Impostazioni, in Generali > Aggiornamento Software. Quest'ultimo update è soprattutto volto a introdurre il supporto per HomePod, lo speaker smart della Mela che sta per essere introdotto sul mercato. Ma iOS 11.2.5 porta con sé diverse altre novità.

Il setup di HomePod avviene infatti in maniera semplice, mediante un iPhone. Quest’ultimo aggiornamento software per iPhone consente di configurare lo speaker. Permette inoltre di trasferire automaticamente su HomePod le impostazioni di ID Apple, Apple Music, Siri e rete Wi-Fi.

Bug fix, nel nuovo aggiornamento software per iPhone

Il software update iOS 11.2.5 introduce anche la possibilità di chiedere a Siri le notizie. Questa funzione è però disponibile solo in Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia.

Inoltre, come per ogni aggiornamento software per iPhone e iPad, sono stati risolti un bel po’ di problemi e bug. Nell’update iOS 11.2.5 Apple ha introdotto anche una serie di miglioramenti. Di seguito, la lista di miglioramenti e correzioni di errori fornita nelle note di rilascio.

iOS 11.2.5 risolve i seguenti problemi:

L'app Telefono poteva mostrare informazioni incomplete nell'elenco delle chiamate.

Sbloccando iPhone X con Face ID, le notifiche di Mail di alcuni account di Exchange potevano scomparire dal blocco schermo.

Alcune conversazioni di Messaggi potevano non venire mostrate nell'ordine corretto.

Un problema di CarPlay per cui, dopo aver cambiato diverse tracce consecutivamente, i controlli dell'opzione “In riproduzione” potevano non rispondere correttamente.

Inoltre, VoiceOver ora consente di leggere le diverse destinazioni di riproduzione e il livello di carica degli auricolari AirPods.

Come di consueto, anche quest’ultimo aggiornamento software per iPhone e iPad presenta inoltre contenuti di sicurezza. Altrettanto importanti, se non più, rispetto a quelli funzionali e di stabilità. Su questa pagina del sito di supporto Apple sono disponibili informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza del software della Mela.