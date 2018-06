Per Invitalia gli investimenti si faranno con intelligenza artificiale

Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia, ha avviato un concreto percorso di trasformazione digitale assieme a Microsoft.



L'obiettivo è semplificare i processi interni e migliorare la qualità e la rapidità dei servizi per la concessione degli incentivi alle imprese.

Invitalia potrà avvalersi della consulenza di Microsoft per rinnovare la propria infrastruttura tecnologica e adottare tecnologie di cloud e intelligenza artificiale per ottimizzare l’iter di valutazione ed erogazione dei finanziamenti nel segno di una maggiore rapidità e sicurezza.

L’obiettivo è permettere agli utenti di interagire più facilmente con la piattaforma informatica dell’Agenzia per richiedere le agevolazioni, conoscere in tempo reale lo status della propria domanda di finanziamento e per partecipare agli eventi nei quali Invitalia orienta i potenziali beneficiari e spiega il funzionamento degli incentivi.

La maggiore attenzione alla gestione e analisi dei big data consentirà a Invitalia un’elaborazione più efficace delle informazioni e una maggiore proattività nell’individuare i target più adatti ai singoli incentivi.

Un centro di competenza cloud per lo scouting sul territorio

Nell’ambito del protocollo d’intesa, Invitalia e Microsoft creeranno un Digital Lab, un centro di competenza per realizzare su cloud una piattaforma utile all’Agenzia per svolgere azione di scouting sui territori ed eseguire analisi capaci di valutare la qualità e l’impatto delle misure adottate.

Microsoft metterà a disposizione i propri esperti e digital advisor per definire le strategie necessarie a sviluppare servizi, avviare test tecnici e creare progetti pilota. Contestualmente i tecnici di Invitalia avranno l’opportunità di frequentare percorsi di formazione professionale nei centri Microsoft di Bruxelles, Redmond o Milano.

Invitalia userà le soluzioni di collaborazione, i sistemi gestionali e Crm Microsoft 365 e Dynamics 365 e la piattaforma cloud Azure, beneficiando dei tool di analisi, degli strumenti di machine learning e delle funzionalità di intelligenza artificiale integrate, usanto un’infrastruttura scalabile per gestire in modo flessibile i picchi legati alle campagne per gli incentivi.