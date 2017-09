Internet Explorer: rendere la barra di stato sempre visibile

La barra di stato di Internet Explorer è uno strumento, a nostro modo di vedere, fondamentale. Ad esempio, quando si sposta il puntatore del mouse su un link qualsiasi, all’interno della barra di stato viene riportato l’URL che verrà ragg …

La barra di stato di Internet Explorer è uno strumento, a nostro modo

di vedere, fondamentale. Ad esempio, quando si sposta il puntatore del mouse

su un link qualsiasi, all'interno della barra di stato viene riportato l'URL

che verrà raggiunto.

Nella barra di stato vengono inoltre inserite informazioni nel caso si stia

effettuando una connessione sicura, si stia ricevendo un cookie e così

via.

A volte può accadere che la barra di stato scompaia "misteriosamente",

in particolar modo non appena si aprono nuove finestre di Internet Explorer.

Per fare in modo che la barra di stato rimanga sempre permanentemente visibile,

è sufficiente procedere nel modo seguente.

In primo luogo aprite un'unica finestra di Internet Explorer, cliccate sul

menu Visualizza ed attivate la voce Barra di stato.

Tenete quindi premuto il tasto CTRL mentre cliccate sul pulsante

a forma di X che consente la chiusura della finestra di Internet

Explorer.

Aprite Risorse del computer, cliccate su Visualizza

quindi su Barra di stato. Selezionate dal menu Strumenti

la voce Opzioni cartella, cliccate sulla scheda Visualizzazione

infine su Applica a tutte le cartelle. Cliccate sul pulsante

OK e chiudete tutte le finestre.

D'ora in poi la barra di stato di Internet Explorer dovrebbe essere sempre presente

in calce ad ogni finestra del browser.