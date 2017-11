Intelligenza artificiale, le startup che cambieranno il mercato

Parlare di intelligenza artificiale senza fare riferimento alle startup è praticamente impossibile, Sono tante, nel mondo, le startup che si stanno dedicando alla tecnologia più importante di tutte quelle cosiddette emerging.

Passiamo in rassegna alcune delle startup, partendo da quelle che sono ormai affermate, per arrivare a quelle che sono prossime a tradurre la propria chiave di lettura di intelligenza artificiale nel business.

Nel 2016 Alexandr Wang, 20 anni, si ritirò dal suo corso di laurea in informatica al MIT per andare nella Silicon Valley con Lucy Guo, sviluppatore ventitreenne che due anni prima aveva lasciato il suo anno senior a Carnegie Mellon per proseguire la propria carriera tecnologica. Ora, a poco più di un anno di distanza dall'abbandono del Mit, i due hanno una startup da 4,7 milioni di dollari, Scale "The Api of Human Intelligence," che lavora con Alphabet, P&G, Gm Cruise e molti altri.

L'intelligenza artificiale è al centro anche del salto compiuto da Greg Brockman quando lasciò Stripe nel 2015. Come primo Cto della società, Brockman ha aiutato l'azienda di pagamenti online a crescere da 5 a 205 clienti. Ma è stata la sua cena con le star tech, tra cui Elon Musk e Sam Altman di Y Combinator a cambiare tutto. Hanno discusso la necessità di uno sviluppo responsabile dell'Intelligenza artificiale.

Ciò ha portato alla costituzione di OpenAi, una società di ricerca senza scopo di lucro. Per Brockman, che ora è il CTO di OpenAi, Intelligenza artificiale sarà la tecnologia più rivoluzionaria che gli esseri umani abbiano mai creato e ci dovrebbe essere un'organizzazione dedicata a garantire che sia una trasformazione positiva.

La sicurezza è invece la preoccupazione principale per Drive.ai, un'azienda tecnologica fondata da Sameep Tandon, 27 anni, con i membri del team dello Stanford University's Artificial Intelligence Lab durante il suo dottorato in Informatica. In quell’ambito ha portato avanti studi sul deep learning, una forma avanzata di intelligenza artificiale che impara e opera in modo simile al cervello umano, e potrebbe aiutare a costruire auto più sicure e intelligenti senza conducente. Il risultato in continua evoluzione è la tecnologia costruita per identificare i pedoni e allertare gli esseri umani su come rispondere a ostacoli viventi.

Nel 2015, Tandon e i suoi compagni di laboratorio hanno messo in attesa i loro piani di dottorato per lanciare Drive.ai. Con un finanziamento di 77 milioni di dollari, Drive.ai è diventata una delle prime aziende a distribuire auto con guida autonoma in California.

Karson Humiston, 25 anni, sta affrontando affrontando una nicchia in rapida espansione. E’ fondatrice e ceo di Vangst, una società da sette miliardi di dollari, specializzata nel recruiting per l’industria della cannabis dall’entry level all’executive. Vangst attualmente ha uffici in Colorado e California e ha piani di espansione aggressivi per il 2018.

Queste storie sono legate dal fatto che i protagonisti hanno tutti meno di trent’anni e sviluppato società che lavorano nel campo dell’Intelligenza artificiale. L’elenco è lungo e comprende altre società come Flutterwave fondata da Iyinoluwa Aboyeji. Si tratta di una società di pagamenti che permette ai commercianti panafricani il potere di svolgere attività commerciali su scala globale.

Dani Arnaou e Jihad Kawas, cofondatori di Abstract Layer hanno realizzato un sistema di programmazione per l’Intelligenza artificiale che insegna a scrivere il codice e riduce i tempi di sviluppo delle app.

Kumesh Aroomoogan, e Anshul Vikram Pandey hanno fondato Accern, una piattaforma di sorveglianza web che in tempo reale monitora trecento milioni di siti, avvisando gli investitori sui movimenti azionari.

Micah Verde con Maidbot si è dedicato invece alla robotica. Il suo robot alberghiero ispirato ai Jetson è stato progettato per ridurre i tempi di pulizia delle camere e diminuire gli infortuni del personale.