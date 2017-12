Intelligenza artificiale al salto di qualità

Forrester Research è convinta che l'Intelligenza artificiale sia arrivata al salto di qualità. Nelle sue Prediction per il 2018 afferma infatti che il prossimo anno le imprese si muoveranno finalmente oltre l'hype per riconoscere che Intelligenza artificiale richiede una pianificazione del lavoro, distribuzione e una corretta gestione.

Ma Forrester prevede ci saranno anche progressi. Una migliore collaborazione fra uomini e macchine grazie a interfacce migliorate; il potenziamento della business intelligence e delle soluzioni analytics trasferendo le risorse nel cloud; nuove capacità di intelligenza artificiale che facilitano la riprogettazione dei ruoli e delle attività di analisi e gestione dei dati e guidano l'emergere di un mercato delle previsioni come servizio.

Intelligenza artificiale in crescita

I dati dicono che il 70% delle imprese prevede di attuare intelligenza artificiale nei prossimi 12 mesi, rispetto al 40% nel 2016 e al 51% nel 2017. Ma c’è dell’altro. Il 25% delle imprese integrerà l'analisi point-and-click con interfacce di conversazione.

Le domande che utilizzano il linguaggio naturale e visualizzazioni in tempo reale saranno una caratteristica standard delle applicazioni analitiche.

Il 20% delle imprese utilizzerà l'Intelligenza artificiale per prendere decisioni e fornire istruzioni in tempo reale. L’Ia proporrà ai clienti cosa offrire e istruirà i dipendenti su cosa dire e fare in tempo reale. Inoltre, cancellerà i confini tra intuizioni strutturate e non strutturate basate su dati.

Il numero di intervistati nell'indagine globale presso le imprese con oltre cento terabyte di dati non strutturati è raddoppiato dal 2016. Tuttavia, poiché le piattaforme di analisi del testo di vecchia generazione sono così complesse, solo il 32% delle aziende ha analizzato con successo i dati di testo e ancor meno sta analizzando altre fonti non strutturate. Questo sta per cambiare, dato che il deep learning ha reso più accurata e scalabile l'analisi di questo tipo di dati.

Il 50% delle imprese adotterà una strategia cloud per l’analisi dei big data. Forrester si aspetta che nel 2018 il 50% delle imprese adotti una politica basata sul cloud pubblico per i dati, i grandi dati e l'analisi, in quanto sono alla ricerca di un maggiore controllo dei costi e di una maggiore flessibilità rispetto ai software in commercio.

Il 66% delle imprese dispiegherà centri di eccellenza per rimediare ai disallineamenti organizzativi. Il 56% delle imprese già riferisce di aver creato centri di eccellenza per l'analisi dei clienti invece di modelli centralizzati o puramente distribuiti.

La maggior parte dei responsabili dei dati (Cdo) passerà dalla difesa all'offesa. I Cdo orientati al business esploreranno le opportunità di innovare con i dati, sia attraverso l'analisi integrata nei processi interni di business, sia attraverso nuovi prodotti e servizi esterni abilitati ai dati. Nel 2018, oltre il 50% dei Cdo riferirà al Ceo, contro il 34% nel 2016 e il 40% nel 2017.

L’Ingegnere dei dati diventerà una figura molto appetibile per le aziende. Il 13% delle offerte di lavoro relative ai dati su Indeed.com sono per i data engineering, rispetto a meno dell'1% per i data scientist.

Il mercato delle previsioni come servizio raddoppierà. Il 66% delle imprese già esternalizza tra l'11% e il 75% delle loro applicazioni di Business intelligence. Forrester prevede che fino all'80% delle imprese farà affidamento sui fornitori di servizi di analisi approfondite per una parte delle loro capacità di analisi nel 2018.