Intelligenza artificiale nel retail: il mercato è miliardario

Il mercato dell'intelligenza artificiale nel retail dovrebbe crescere da 993,6 milioni di dollari nel 2017 a 5 miliardi e 034 milioni entro il 2022, con un tasso di crescita annuo composto del 38,3%. Emerge da un rapporto di Research and Markets.

La crescente necessità di una sorveglianza e di un monitoraggio superiori in un negozio fisico, la crescente consapevolezza e applicazione dell'Intelligenza artificiale nell'industria al dettaglio, una maggiore esperienza degli utenti, una maggiore produttività, il ritorno sugli investimenti (Roi), la precisione delle scorte e l'ottimizzazione della supply chain sono alcuni dei fattori chiave che alimentano la crescita di questo mercato.

L'emergere della tecnologia dell' apprendimento automatico, dell'apprendimento profondo e della tecnologia Natural language processing (Nlp) dovrebbe sviluppare le soluzioni basate sull'Intelligenza artificiale per il commercio al dettaglio e quindi creare opportunità per la crescita di questo mercato.

Tuttavia, le questioni relative al quadro di sviluppo, ai modelli, ai meccanismi e ai modelli diversi nell'Intelligenza artificiale, le preoccupazioni per la privacy e l'identità dell'individuo oltre alla mancanza di personale qualificato sono le importanti sfide che attendono il retail.

Intelligenza artificiale per il merchandising

L'applicazione di merchandising predittivo presenta numerosi vantaggi aggiuntivi che si traducono in una delle applicazioni con il rating più alto nel settore retail.

È anche noto come consigli di prodotto personalizzati o merchandising automatizzato. Questa applicazione è vantaggiosa sia per il commercio elettronico che per i negozi per ottimizzare l'acquisto, fornire allocazione e assortimento di prodotti. Pertanto, è l'applicazione più ricercata della soluzione retail Ia che genererà i maggiori ricavi sul mercato rispetto ad altre applicazioni.

Tra le regioni il Nord America è il maggiore contributore nell'adozione e attuazione dell'Intelligenza artificiale nel commercio al dettaglio.

La regione, compresi Stati Uniti e Canada, ha mostrato un aumento degli investimenti nel mercato e diversi fornitori si sono evoluti per soddisfare il mercato in rapida crescita.

Nell'attuale situazione, diverse organizzazioni del commercio al dettaglio e del commercio elettronico in Nord America stanno implementando ampiamente queste soluzioni.

Secondo gli estensori del rapporto, Ibm, Google, Microsoft, Nvidia, Intel, Oracle, Sap, Salesforce e Amazon Web Services sono le principali aziende che forniscono Intelligenza artificiale nei prodotti e servizi al dettaglio.