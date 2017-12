Intelligenza artificiale e machine learning, strumenti per Pmi

Intelligenza artificiale e machine learning sono spesso associati a giganti della tecnologia come Google e Amazon che hanno creato le più popolari librerie e piattaforme di machine learning.

Poiché le soluzioni di Intelligenza artificiale e machine learning efficienti richiedono la formazione di grandi volumi di dati costosi, le Pmi sono spesso riluttanti a integrare l'intelligenza artificiale nel loro workflow aziendale.

Queste preoccupazioni sono però gonfiate. Trasformare la Pmi in una azienda basata sui dati potrebbe essere più facile di quanto si pensi.

Intelligenza artificiale, le soluzioni

Crm intelligenti. I sistemi Crm sono concepiti per raccogliere informazioni sui consumatori attraverso diversi canali (ad esempio e-mail, telefono, social media) e per fornire alle forze di vendita un ambiente integrato per gestire le interazioni con i consumatori attuali e futuri e automatizzare il marketing e la generazione di lead.

Le PMI possono trarre vantaggio dalle funzionalità Ia incorporate nelle più diffuse piattaforme Crm come SalesForce. SalesForce ha lanciato Einstein, che permette agli sviluppatori di integrare le funzionalità Ia nelle loro applicazioni Crm in aggiunta a Salesforce. Einstein può aiutare le piccole imprese ad analizzare i sentimenti dei consumatori nelle conversazioni telefoniche registrate, e-mail, post sui social media e recensioni dei clienti, valutare il feedback dei clienti, e adeguare di conseguenza le attività di marketing e di generazione di lead.

Soluzioni intelligenti per il servizio clienti. L'assistenza e il supporto al cliente sono una delle componenti chiave per un'efficiente fidelizzazione e soddisfazione del cliente. Tuttavia, la qualità del servizio potrebbe peggiorare quando gli agenti di supporto devono svolgere attività ripetitive invece di concentrarsi su esperienze di supporto uniche per i consumatori. Per rendere più efficienti gli agenti di supporto, le piccole imprese possono integrare il software Ia nei servizi ai clienti interni.

Soluzioni come Digital Genius, ad esempio, possono suggerire o automatizzare le risposte e classificare biglietti e messaggi per indirizzarli rapidamente al team giusto, liberando il tempo dei vostri agenti di supporto per affrontare i problemi che richiedono un impegno umano. Utilizzando intelligenza artificiale nel loro servizio clienti, le Pmi possono ridurre radicalmente i tempi medi di gestione e automatizzare le domande ripetitive per raggiungere l'obiettivo finale di migliorare la soddisfazione dei dipendenti e dei clienti.

La gestione efficiente dei bilanci di marketing richiede spesso una profonda competenza settoriale, il che comporta costi aggiuntivi e spesso indesiderati per le piccole imprese. Però è possibile utilizzare efficacemente anche budget modesti con soluzioni Ia per il marketing.

Le PMI possono affidare le loro campagne di marketing a piattaforme alimentate da Ia come Acquisio, che gestisce le operazioni di marketing su più canali (Adwords, Facebook, Bing), analizzando le performance pubblicitarie e formulando suggerimenti informati sulle migliori distribuzioni di budget in termini di Ppc (pay per click).

Utilizzando le soluzioni di marketing con Intelligenza artificiale, le PMI possono trovare la migliore strategia di marketing e ridurre drasticamente il loro Cpc (costo per click) grazie agli algoritmi di analisi del sentiment che analizzano l'impegno dei clienti con le loro campagne di marketing. L'automazione delle gare d'appalto regolari e un efficiente monitoraggio del bilancio implicheranno anche un risparmio di denaro per l'assunzione di ulteriore personale di marketing e pubblicità.

Quando i concorrenti producono gigabyte di contenuti e centinaia di aggiornamenti ogni giorno, potrebbe essere difficile tenere traccia delle loro strategie. Conoscere bene la concorrenza, tuttavia, è fondamentale. Strumenti di analisi competitivi basati sull'Ia come Crayon possono aiutare ad affrontare questa sfida. Crayon può tenere traccia della concorrenza attraverso diversi canali (siti web, social media, applicazioni web), identificando i cambiamenti di prezzo e le sottili modifiche nelle attività di messaggistica e pubbliche relazioni. In combinazione con la potente elaborazione del linguaggio naturale e le metriche aziendali, questa funzionalità può fornire alle piccole imprese una migliore comprensione dei cambiamenti in corso nella strategia dei concorrenti. Inoltre, l'intelligenza competitiva abilitata all'Ia comporta potenti capacità analitiche che consentono di identificare istantaneamente le lacune dei prodotti, i punti deboli e di forza dei concorrenti.

Le Pmi possono collegare strumenti di intelligenza artificiale in ogni elemento del loro flusso di lavoro aziendale che coinvolge i dati. Sfruttando l'analisi del sentiment, la classificazione e gli algoritmi di previsione, possono trarre utili intuizioni di business da qualsiasi bit dei loro dati. Con strumenti come Monkey Learn, le piccole imprese possono utilizzare l'analisi del sentiment e l'estrazione di entità nei loro fogli Google, Csv e dati Excel senza alcuna codifica. È' facile da integrare e la piattaforma consente anche la classificazione automatica, l'etichettatura e l'elaborazione dei ticket di supporto, e la classificazione delle e-mail in entrata e altre comunicazioni. Il sistema può essere utilizzato anche per analizzare le recensioni dei prodotti e distillarli in utili report contenenti informazioni pratiche sul business. Tutte queste caratteristiche consentiranno alle PMI di risparmiare i costi e il tempo necessari per rivedere i dati che confluiscono nei loro canali di comunicazione.