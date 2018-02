L'intelligenza artificiale è reale ed è già presente, ma metterla in azione richiede un ripensamento fondamentale del business.

Un esempio lampante, dettato dall'attualità, che si applica al settore del commercio al dettaglio, è Amazon GO, il nuovo negozio di Seattle che impiega l'intelligenza artificiale per operare senza impiegati o linee di cassa: gli acquisti sono monitorati mentre i clienti rimuovono gli oggetti dagli scaffali. Un cambiamento radicale del modello di business, che affida all'utente consumatore un ruolo attivo nell'applicare l'intelligenza artificiale.

Un recente sondaggio su1.000 aziende e leader IT commissionato da Infosys dice che l’intelligenza artificiale si è spostata oltre la fase di sperimentazione, e sta fornendo benefici reali.

La stragrande maggioranza dei dirigenti intervistati, l'86%, afferma che le loro organizzazioni intervistate hanno implementazioni "intermedie" o "in fase avanzata", e considerano l'Ia come uno dei principali facilitatori delle future operazioni commerciali.

Inoltre, il 73% ha concordato o concordato che le loro implementazioni hanno già trasformato il modo in cui svolgono la loro attività, e il 90% dei dirigenti a livello C ha riportato benefici misurabili all' interno delle loro organizzazioni.

Intelligenza artificiale non è solo automazione

L’Intelligenza artificiale però non è solo automazione. Mentre la maggior parte delle organizzazioni intervistate inizia a utilizzarla per automatizzare i processi di routine o inefficienti, con il passare del tempo l’intelligenza artificiale si trasforma in un fattore di innovazione e differenziazione.

Ad esempio, l'80% dei decisori IT delle organizzazioni nelle fasi successive l'implementazione dell'Ia ha riferito di utilizzarla per aumentare le soluzioni esistenti o creare nuove soluzioni e servizi business-critical per ottimizzare le intuizioni e l'esperienza dei consumatori.

La stessa percentuale di manager di alto livello ha dichiarato che la loro futura strategia aziendale "sarà informata attraverso le opportunità offerte dalla tecnologia di intelligenza artificiale". Un altro 42% prevede inoltre un impatto significativo sulla ricerca e lo sviluppo nei prossimi cinque anni.

Lavori arricchiti

Se l’intelligenza artificiale è dunque una forza dirompente, agirà come qualsiasi forza di disturbo minacciando l'esistenza stessa di aziende che non tengono il passo con concorrenti più svelti. Tuttavia, allo stesso tempo, apre nuove opportunità per aziende e startup lungimiranti di adottare nuovi modi di pensare, nuovi modi per soddisfare meglio le esigenze dei clienti in modo rapido e sicuro.

La maggior parte delle imprese sembra intraprendere azioni per assicurare il futuro del lavoro dei loro dipendenti, dato che l'intelligenza artificiale assume funzioni decisionali di base.

Secondo l’indagine non meno del 53% degli intervistati riferisce che le loro organizzazioni hanno aumentato la formazione nelle funzioni lavorative più colpite dalle implementazioni Ia. Anche per questo sono ottimisti rispetto al fatto che l’introduzione dell’intelligenza artificiale arricchirà e non sostituirà i posti di lavoro.

L'IT è la funzione più interessata

Ironia della sorte, sono i responsabili dell'attuazione dell’Intelligenza artificiale, i dipartimenti It, che la vedono incidere maggiormente sul loro lavoro.

L'It (61%) continuerà ad essere la funzione lavorativa più colpita nei prossimi cinque anni. Tuttavia, sta cominciando ad avere un impatto crescente sul marketing e sulle comunicazioni (32%), risorse umane (29%) e uffici legali (15%). I leader Ia diventeranno punti fermi nella C-suite e in tutta l'organizzazione.

Gli imprenditori sono ottimisti sul fatto che le tecnologie di intelligenza artificiale alla fine creeranno più opportunità per i dipendenti di quante non ne elimineranno. Il 45% è convinto infatti che l’utilizzo di questo tipo di tecnologia sta liberando il tempo dei dipendenti per un lavoro di maggior valore.

La maggior parte degli imprenditori, l'80%, erano convinti che i loro team esecutivi fossero in grado di adattare le loro capacità di leadership con l'adozione delle tecnologie Ia. La formazione dei dirigenti è ancora necessaria, con tre quarti dei responsabili delle decisioni It che ritengono che i loro dirigenti beneficerebbero di una formazione formale sulle implicazioni delle tecnologie dell'Intelligenza artificiale.

E se parlassimo di intelligenza aumentata?

Una corrente di pensiero sostiene poi che l’intelligenza artificiale sia un’intelligenza aumentata, che una volta mescolata con l'input umano, porterà a una maggiore focalizzazione sulle competenze intrinsecamente umane - pensiero critico, intelligenza emotiva e giudizi di valore. Nell'economia della piattaforma, la tecnologia sta connettendo persone di ogni estrazione e abilità con maggiori opportunità. Sta anche accelerando l' occupazione di lavoratori qualificati e non qualificati nell' era della trasformazione digitale, facendo funzionare il mondo per tutti.

Che cosa ostacola questo glorioso futuro delle aziende guidate dall'Intelligenza artificiale? Dati, o il tipo di dati non corretti.

Quasi la metà dei decisori IT (49%) ha riferito che la loro organizzazione non è in grado di implementare le tecnologie Ia che desiderano perché i loro dati non sono pronti a supportare i requisiti delle tecnologie. L'opacità dei processi interni dell'Ia infastidisce anche i dirigenti e la maggior parte di essi, il 52%, si preoccupa di perdere trasparenza nel proprio business.