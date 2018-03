L’intelligenza artificiale piace anche al cybercrimine

Le capacità di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico sono in crescita a un tasso senza precedenti. Queste tecnologie hanno moltissimo applicazioni vantaggiose che vanno dalla traduzione automatica al medico analisi delle immagini.

Fin qui tutto bene. L’attacco dello studio realizzato dalle Università di Oxford e Cambridge e altri istituti di ricerca dice quello che tutti pensano salvo poi piazzare la botta e ricordare che può esistere anche un uso malizioso dell’Intelligenza artificiale.

Lo studio parla di sicurezza digitale con con attacchi più incisivi e operazioni “che sfruttino le vulnerabilità umane (ad esempio attraverso l'uso della parola), sicurezza fisica con il sequestro di dispositivi autonomi (i droni per esempio, ma anche i veicoli autonomi) da utilizzare come armi e la sicurezza politica con un utilizzo da parte di uno Stato dei sistemi per controllare o disinformare la popolazione come può succedere con la manipolazione dei video.

Intelligenza artificiale per minacce esistenti e nuove

L’intelligenza artificiale può portare a un’espansione delle minacce esistenti. I costi degli attacchi infatti possono essere abbassati dall'uso scalabile di sistemi Ia per completare i compiti che normalmente richiederebbe lavoro umano, intelligenza e intelligenza e competenza.

“Un effetto naturale sarebbe quello di espandere l'insieme degli attori, chi è in grado di effettuare determinati attacchi, il ritmo al quale è in grado di realizzare gli attacchi e la serie di potenziali obiettivi”.

Ma accanto alle vecchie minacce ci sono quelle nuove. “Nuovi attacchi possono sorgere attraverso l'uso di sistemi Ia per portare a termine compiti che altrimenti sarebbero impraticabili per gli esseri umani. Inoltre, gli attori dannosi possono sfruttare le vulnerabilità dei sistemi Ia utilizzati dai difensori”.

Scendendo nel dettaglio delle minacce si parla dell’analisi dei social network per individuare gli influencer verso i quali esercitare sorveglianza o indirizzare la disinformazione.

Poi c’è la cybersicurezza. Se i “buoni” utilizzano già l’intelligenza artificiale per contrastare le minacce la stessa cosa possono fare i “cattivi” adoperandola per esempio nelle operazioni di spear phishing, l’invio mirato di mail finte ma con un mittente conosciuto.

Così si ipotizza la ricezione di un messaggio infetto ricevuto dopo avere cliccato su una pubblicità mirata realizzata dai “cattivi” dopo che il soggetto è stato profilato. Se risulto essere un ottimo lettore e mi propongono il nuovo libro di un autore che seguo e del quale non ho sentito parlare il clic parte senza problemi.

Esiste poi la possibilità di rendere molto più penetrante e incisiva la ricerca di vulnerabilità nel software o aggiornare continuamente un malware così come si fa oggi con il sistema operativo.