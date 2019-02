Intel ha annunciato la disponibilità del processore Xeon W-3175X, un concentrato di potenza ideato per le applicazioni professionali più esigenti.

Intel aveva preannunciato l’arrivo del nuovo Xeon W-3175X già verso la fine dello scorso anno: il processore è ora disponibile.

Si tratta di un potente processore sbloccato a 28 core progettato per le workstation di livello elevato e per gli utenti esperti. È stato realizzato per rispondere alle esigenze delle applicazioni che necessitano di molti thread e di un intensiva potenza di elaborazione.

Intel fa gli esempi della progettazione architettonica o industriale e della creazione di contenuti professionali. E in genere di tutti quei settori che richiedono un intenso sforzo di processamento multitasking. Quali l’editing di film, il rendering 3D, lo sviluppo di giochi e altri.

Le prestazioni del processore Intel Xeon W-3175X spicca per varie caratteristiche. Si differenzia per un più elevato numero di core e thread, linee PCIe della CPU e capacità di memoria, rispetto a qualsiasi altro processore Intel per Pc desktop.

Intel Xeon W-3175X e overclocking

L’architettura Intel Mesh del processore Intel Xeon W-3175X offre bassa latenza ed elevata larghezza di banda dei dati tra core della CPU, cache, memoria e I/O. Essa incrementa al contempo il numero di core per processore. Un’esigenza, quest’ultima, fondamentale per i carichi di lavoro impegnativi e altamente parallelizzati, di creatori di contenuti e professionisti esperti.

Intel Extreme Tuning Utility è un set di strumenti di precisione che aiuta gli utenti esperti di overclocking a ottimizzare la loro esperienza con i processori sbloccati. Intel Extreme Memory Profile semplifica l’esperienza di overclocking eliminando le complessità dell’overclocking della memoria.

Naturalmente, al contempo, Intel avvisa sempre anche che la modifica della frequenza di clock o della tensione può danneggiare o ridurre la durata utile del processore. Così come di altri componenti del sistema, nonché ridurne la stabilità e le prestazioni.

Il processore Intel Xeon W-3175X integra Intel Advanced Vector Extensions 512, Intel AVX-512. Questo offre l’offset del rapporto di moltiplicazione e il controller di memoria per regolare il controllo della tensione. Tali funzioni consentono l’ottimizzazione delle frequenze di overclocking indipendentemente dai carichi di lavoro SSE o AVX. Inoltre permettono la massimizzazione dell’overclocking della memoria.

Intel Xeon W-3175X, altre funzionalità

Il processore Intel Xeon W-3175X supporta la tecnologia Intel Turbo Boost 2.0, che offre frequenze fino a 4,3 GHz.

Altre sue caratteristiche: fino a 68 linee PCIe nella piattaforma, 38,5 MB di Intel Smart Cache, supporto per memoria DDR4 a 6 canali con fino a 512 GB a 2666 MHz. Nonché supporto ECC e RAS standard per potenziare le periferiche e i tool ad alta velocità.

Abbinato a sistemi basati su chipset Intel C621, il processore Intel Xeon W-3175X consente di ottenere workstation di creazione di contenuti professionali con un elevato livello di prestazioni.

La soluzione personalizzata di raffreddamento a liquido tutto in uno Asetek 690LX-PN è venduta separatamente da Asetek. Questa assicura che il processore funzioni senza problemi sia con le impostazioni predefinite che con l’overclocking.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Intel, a questo link.