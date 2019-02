Intel True View è una piattaforma che consente agli spettatori di avvenimenti sportivi di visualizzare le azioni da ogni angolazione. Finanche dal punto di vista dei giocatori. Replay, sintesi e highlight possono essere riprodotti, e visualizzati, sui maxi-schermi negli stadi, in Tv, sui siti web o nelle app mobile.

Questo risultato viene raggiunto mediante l’utilizzo abbinato di telecamere ad alta risoluzione e della tecnologia di data-crunching. E sta trovando impiego in stadi di ogni sport e di tutto il mondo. La tecnologia Intel True View viene utilizzata anche negli Intel Studios, uno studio di produzione dedicato alla produzione di contenuti volumetrici.

Ora Intel annuncia una collaborazione con le squadre di calcio inglesi Arsenal FC, Liverpool FC e Manchester City. La partnership prevede l’implementazione di Intel True View negli stadi Emirates Stadium, Anfield ed Etihad Stadium.

Come funziona la magia

Grazie a Intel True View i fan di tutto il mondo potranno visualizzare i momenti più interessanti della partita da ogni angolazione. Non solo se stanno guardando la trasmissione in diretta. Anche se rivivono l'azione post-partita dal sito ufficiale, dall'app mobile o dai social media dei club.

Per rendere possibile tutto ciò, serve una serie di implementazioni sul campo.

Il processamento video volumetrico di Intel Sports crea replay con viste multi-angolo a 360 gradi, utilizzando 38 telecamere ultra-high-definition 5K. Inoltre, laser wall è un piano virtuale che offre agli spettatori un'immagine chiara di dove i giocatori sono posizionati sul campo.

Il sistema multi-camera cattura le immagini con anche le informazioni di altezza, ampiezza e profondità utilizzando i voxel. Questi sono dei pixel 3D, pixel con informazioni volumetriche. È la presenza di queste informazioni aggiuntive che consente di produrre gli spettacolari rendering tridimensionali e le viste multi-angolo.

Il sistema di cattura delle immagini di Intel True View genera un’impressionante volume di dati. L’elaborazione di questa enorme mole di dati richiede una potenza notevole. Il lavoro viene eseguito dalle server farm on-site di Intel, su processori dell’azienda. Queste processano i dati volumetrici per generare le rappresentazioni tridimensionali.

Per il processamento dei dati sui server, Intel impiega algoritmi proprietari ottimizzati per i risultati e la velocità. Il software ricrea i diversi punti di vista e le rappresentazioni 3D volumetriche dei giocatori e degli oggetti. Viene in pratica rigenerato un ambiente virtuale che è possibile esplorare da ogni prospettiva.

Con Intel True View, si scende in campo con i giocatori

Intel True View è in grado di bloccare un momento della partita per consentire di visualizzare l’azione dal punto di vista di un giocatore. Ciò permette anche ai presentatori e agli esperti di condividere un nuovo livello di approfondimento delle tattiche e delle decisioni prese dai giocatori. E quindi di fornire prospettive del tutto nuove.

Inoltre, Intel sottolinea anche come il matrimonio tra sport e tecnologia possa rappresentare un’importante opportunità di business. L’industria dello sport sta attraversando, afferma Intel, un periodo di cambiamenti significativi. Le esigenze dei consumatori stanno mutando, spingendo sempre più verso la tecnologia. Le leghe e i brand, a loro volta, si muovono per soddisfare le aspettative dei fan.

Nel 2018, aggiunge Intel, gli investimenti tecnologici nello sport hanno raggiunto quasi 1 miliardo di dollari.

Maggiori informazioni su Intel True View, e video dimostrativi, sono disponibili sul sito Intel, a questo link.