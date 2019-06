Le ultime innovazioni Intel non si limitano alle, seppur importanti, novità riguardanti i processori Intel Core di decima generazione e alle altre Cpu lanciate di recente.

Da Santa Clara, o meglio da Taipei, Taiwan, in occasione del Computex 2019, l'azienda ha svelato anche novità in tema di intelligenza artificiale e memoria Optane.

Partiamo dal primo argomento: l’intelligenza artificiale.

AI on PC Development Kit

La premessa di Intel è che software, strumenti di sviluppo, sistemi operativi e hardware stanno tutti subendo rapidi cambiamenti al fine di sfruttare le tecnologie di deep learning e altre moderne tecniche di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale cambierà anche il modo, sostiene Intel, in cui le persone utilizzano (e interagiscono con) i loro Pc: enormi incrementi di produttività, miglioramenti dinamici delle prestazioni, modifica automatica dei contenuti e altro ancora.

Con questa prospettiva, Intel ha annunciato una collaborazione con Microsoft e Asus per lanciare quello che l’azienda descrive come il primo kit al mondo per lo sviluppo di intelligenza artificiale su Pc. Questo AI on PC Development Kit offre un laptop (Asus ZenBook Pro 14) con i più recenti software e le ultime tecnologie di intelligenza artificiale, per far sì che i developer possano sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale.

Disponibile a partire da luglio 2019, il kit di sviluppo si basa su una potente combinazione di Cpu Intel Core e Integrated Graphics e, per la prima volta, un Intel Movidius Myriad X VPU (Vision Processing Unit) per carichi di lavoro di intelligenza artificiale ad alte prestazioni e bassa potenza. I tre motori hardware eseguono un range diversificato di carichi di lavoro di intelligenza artificiale, per offrire una gamma completa di funzionalità di sviluppo sui laptop.

AI on PC Development Kit includerà anche una suite di software preinstallati che consentirà agli sviluppatori di passare dall'idea alla creazione fin da subito, incluse le più recenti librerie Windows ML, il toolkit Intel OpenVINO multipiattaforma e tutti gli strumenti di supporto necessari per lo sviluppo di applicazioni d’intelligenza artificiale end-to-end su Pc.

Maggiori informazioni sull’AI on PC Development Kit sono disponibili sul sito Intel, a questo link.

Intel Optane M15 e prototipi

Intel ha anche svelato Optane M15, una nuova generazione di memoria Intel Optane. Disponibile nel terzo trimestre 2019, la memoria Intel Optane M15 offre prestazioni più elevate e un minor consumo di energia rispetto alla generazione precedente. In combinazione con le piattaforme mobili e desktop Intel Core di 9a generazione, offrirà agli utenti tempi di avvio più brevi, un lancio di applicazioni più veloce e una maggiore reattività in molte operazioni.

Di recente l’azienda ha lanciato anche Intel Optane H10 con storage a stato solido, un innovativo dispositivo che combina la reattività della tecnologia Optane con la capacità di archiviazione della tecnologia 3D NAND Intel Quad Level Cell (QLC), in un’unica unità compatta con fattore di forma M.2.

In occasione del Computex 2019 Intel ha anche svelato alcuni device concept con form factor innovativi, tra cui il laptop nome in codice "Honeycomb Glacier" e il dispositivo a doppio display.