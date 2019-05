Al Computex 2019 di Taipei Intel ha rilasciato una serie di annunci riguardanti prodotti e tecnologie: dai processori Intel Core di decima generazione a nuovi dettagli sul programma di innovazione con nome in codice di Project Athena, che nelle intenzioni dell’azienda porterà il computing portatile a un nuovo livello, fino al primo processore di sempre per il gaming con frequenza turbo di 5 GHz all-core.

Per Gregory Bryant, Senior Vice President e General Manager del Client Computing Group di Intel, “Ormai tutti vogliono tutto, senza compromessi: durata della batteria, prestazioni, reattività, connettività e design eleganti. Il nostro compito è collaborare con il settore per offrire PC straordinari e differenziati, realizzati appositamente per rispondere alle esigenze reali delle persone. I processori Intel Core di decima generazione, le nostre CPU con il più alto livello di integrazione, e Project Athena sono ottimi esempi di come i nostri investimenti a livello di piattaforma favoriscano l'innovazione nell’intero settore”.

Processori Intel Core di decima generazione

Intel ha annunciato al Computex i primi processori Intel Core di decima generazione, che portano l’intelligenza artificiale su larga scala nei Pc con la tecnologia Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost).

Questi processori sono basati sulla tecnologia di processo a 10 nm di Intel, sulla nuova architettura core “Sunny Cove” e sulla nuova architettura grafica di undicesima generazione.

I processori Intel Core di decima generazione spaziano dalle versioni Intel Core i3 a Intel Core i7, dotati fino a 4 core e 8 thread, fino a 4,1 GHz di frequenza Turbo massima e fino a 1,1 GHz di frequenza grafica.

I processori Intel Core di decima generazione, nella vision dell’azienda, consentiranno la realizzazione notebook sottili e leggeri con nuovi livelli di performance.

Sono i primi processori Intel progettati per offrire intelligenza artificiale ad elevate prestazioni nei notebook. Essi offrono, dichiara Intel, prestazioni con l’intelligenza artificiale circa 2,5 volte superiori grazie a Intel DL Boost, per carichi di lavoro a bassa latenza.

La nuova architettura grafica offre fino a un teraflop di calcolo vettoriale per i pesanti carichi di lavoro di inferenza, per ottimizzare la creatività, la produttività e l’intrattenimento nei notebook estremamente portatili. Intel Gaussian Network Accelerator (GNA) è integrato nel SoC per impieghi di intelligenza artificiale a basso consumo su Pc.

La nuova GPU Intel Iris Plus è basata sull’architettura grafica di undicesima generazione e, secondo le dichiarazioni dell’azienda, offre prestazioni quasi raddoppiate. La codifica HEVC circa 2 volte più efficiente consente di raggiungere livelli professionali per la creazione di contenuti anche in mobilità; la nuova grafica consente inoltre di guardare contenuti 4K HDR con un miliardo di colori.

Per quanto riguarda la connettività, la nuova piattaforma offre per la prima volta sia funzionalità Thunderbolt 3 sia Intel WiFi 6 (Gig+) integrate. L’implementazione Gig+ di Intel nella connettività WiFi 6 offre velocità wireless superiori a 1 Gbps con affidabilità e prestazioni ottimizzate.

I nuovi processori Intel Core di decima generazione, informa l’azienda, sono già in fase di fornitura, con la disponibilità dei sistemi OEM prevista per il periodo delle festività invernali del 2019.

Project Athena accelera il ritmo dell’innovazione

Intel ha anche rivelato ulteriori dettagli sul suo programma di innovazione con il nome in codice di “Project Athena”, di cui abbiamo parlato in questo precedente articolo.

Tra i nuovi dettagli offerti dalla azienda c’è la specifica target 1.0 che renderà disponibile la prima ondata di notebook nel secondo semestre di quest’anno. Intel ha anche mostrato in anteprima alcuni dei primi modelli prodotti dai partner, tra cui Acer, Dell, HP e Lenovo, che spaziano da prodotti consumer a sistemi business.

Grazie alla continua attenzione e analisi svolta per per identificare le esigenze degli utenti, le loro sfide e aspettative per quanto riguarda i notebook, questo programma mette in primo piano la creazione di esperienze utente in linea con le condizioni reali effettive misurate tramite indicatori di prestazioni chiave (“Key Experience Indicator”, KEI).

Intel ha sviluppato le nuove metriche di progettazione KEI, utilizzate durante il processo di verifica del programma, come un modo per testare e offrire esperienze conformi nei notebook. Le metriche si basano sullo studio dell’utilizzo quotidiano dei notebook a casa o al lavoro, in condizioni reali. L’obiettivo di Intel è di collaborare con l’ecosistema per guidare un’innovazione che abbia un notevole effetto sull'esperienza degli utenti con i notebook, e far evolvere queste caratteristiche e capacità anno dopo anno.

La prima serie di obiettivi KEI include: reattività costante della batteria, almeno 16 ore di durata della batteria in modalità riproduzione locale di video e almeno 9 ore di durata della batteria in condizioni prestazionali reali, nonché la riattivazione del sistema dalla sospensione in meno di 1 secondo.

La specifica che renderà possibili queste esperienze include requisiti della piattaforma, ad esempio la compatibilità con Thunderbolt 3, Intel WiFi 6 (Gig+), OpenVINO AI su Pc e standby moderno connesso, in sei aree: azione istantanea, prestazioni e reattività, intelligenza, durata della batteria, connettività e fattore di forma. Per i punti principali della specifica target 1.0, è possibile consultare consultare il Fact Sheet di Intel disponibile a questo link.

Nell'ambito di Project Athena, Intel offre supporto di co-engineering nell’intero ecosistema, con più di 100 aziende iscritte, oltre a nuovi strumenti e strutture Open Labs per supportare la verifica e i test dei notebook.

Project Athena è un’iniziativa pluriennale, e l’annuncio odierno della specifica target 1.0 con le anteprime di alcuni design, sottolinea Intel, rappresenta solo l’inizio.

Prestazioni al top per creatori di contenuti e professionisti

Intel ha inoltre annunciato il processore edizione speciale Intel Core i9-9900KS di nona generazione, ottimizzato per offrire frequenza Turbo di 5 GHz su tutti i core. La disponibilità di questo processore è prevista per il periodo delle festività invernali del 2019.

Per la prima volta, l’azienda ha anche presentato il nuovo Intel Performance Maximizer (IPM), uno strumento automatizzato che offre capacità di overclocking a tutti gli utenti, semplificando la regolazione personalizzata dinamica e affidabile dei processori Intel® Core di nona generazione sbloccati per Pc desktop, in base al loro “DNA prestazionale” specifico.

IPM sarà gratuito e fa parte del toolkit di tecnologie Intel Adaptix, un insieme di strumenti software avanzati che consentono a OEM e consumatori di massimizzare le prestazioni e l’esperienza a livello di piattaforma. Il toolkit include anche la tecnologia Intel Dynamic Tuning, l’utility Intel Extreme Tuning e Intel Graphics Command Center.

Infine, l'azienda ha fornito una serie di aggiornamenti su altre tre linee di prodotti. Intel ha lanciato 14 nuovi processori Intel Core vPro di nona generazione per Pc portatili (serie H) e Pc desktop (serie S) a elevate prestazioni, ovvero i processori aziendali dalle prestazioni più elevate. I processori Intel Core i9 vPro dotati di fino a 8 core e 16 thread, che raggiungono fino a 5 GHz su Pc desktop e fino a 4,8 GHz su PC portatili, si aggiungono per la prima volta alla migliore piattaforma Intel vPro per le aziende, offrendo prestazioni superiori con carichi di lavoro impegnativi per un'esperienza eccellente per gli utenti aziendali, funzioni di sicurezza integrate, gestibilità remota e stabilità.

Intel ha poi lanciato 14 nuovi processori Intel Xeon E per workstation portatili e desktop, appositamente realizzati per prestazioni di livello professionale, funzionalità di analisi dei dati in tempo reale, funzioni integrate di sicurezza della piattaforma e gestibilità remota come parte della piattaforma Intel vPro. Per la prima volta i processori Intel Xeon E offrono fino a 8 core, 16 thread, frequenza Turbo di 5 GHz, WiFi 6 (Gig+), memoria Optane H10 e supporto per 128 GB di memoria DDR4-2666 ECC.

Intel ha infine annunciato la nuova famiglia di processori Intel Core serie X per creatori di contenuti premium, in arrivo in autunno. Questi processori offriranno miglioramenti di frequenza, maggiore velocità di memoria e tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 aggiornata.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina del sito Intel dedicata ai processori.