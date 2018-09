Infinity-DAZN: a 13,99 euro sport, film e serie Tv on demand

Accordo Infinity-DAZN per portare in modo semplice e accessibile i contenuti di entrambe le aziende a tutti gli appassionati di sport e di cinema.

A fronte di un abbonamento mensile di 13,99 euro (ma con il primo mese di prova gratuita), è ora possibile avere accesso sia alle serie e al cinema di Infinity, anche in anteprima e in alta definizione (4K compreso), sia all’offerta integrale di DAZN.

Questa, lo ricordiamo, prevede 114 partite del campionato di Serie A TIM in esclusiva, tutte le partite di Serie BKT, tutti i match della Liga spagnola e della Ligue 1 francese, la FA Cup, la Coppa d’Africa per Nazioni e la Copa Libertadores. Completano l’offerta, tra gli altri, gli sport americani (NFL, NHL e MLB), il rugby europeo e gli sport da combattimento, come boxe e MMA.

Un'offerta completamente in streaming

L’aspetto che caratterizza questa offerta è che entrambi i servizi sono fruibili in streaming e quindi chi è già abituato a vedere i contenuti di Infinity non avrà grandi problemi con lo sport offerto da DAZN.

Va da sé che si possono guardare i contenuti di Infinity e tutti gli eventi sportivi del pacchetto DAZN sui principali dispositivi connessi a internet, sia a casa sia in movimento, e senza vincoli di contratto.