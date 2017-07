Industria 4.0: la guida all’investimento

Oggi molti parlano di Industria 4.0. Pochi però danno indicazioni concrete su come impostare un'azione che possa durare nel tempo. E questa non è una novità nel campo della comunicazione tecnologica.

Moli di dati da analizzare in tempi ridotti, il diffondersi dell’Internet of Things, l'utilizzo massivo del cloud, creano una situazione che richiede, ancora una volta, di essere gestita.

Si parla, al solito, di minacce/opportunità: le aziende, tutte, hanno la possibilità di intraprendere un cammino fatto di nuovi prodotti, maggiore produttività, crescita.

C'è un nuovo paradigma, insomma, che va oltre l'aspetto tecnologico e impatta su modello di impresa a organizzazione del lavoro.

E poi c'è la variabile tempo: bisogna muoversi in fretta, vuoi perchè il cambiamento riguarda tutti e altri stanno già muovendosi, vuoi perché gli incentivi per Industria 4.0 varati dal Governo italiano hanno una data di scadenza.

Per far comprendere alle aziende e ai professionisti italiani gli elementi di base della trasformazione di Industria 4.0 e dar loro gli strumenti per muoversi, abbiamo redatto una guida, consultabile gratuitamente online e scaricabile.