A che punto l’impresa 4.0 in Italia: la nuova ricerca Rise

Tecniche Nuove è media partner della terza edizione della ricerca del Laboratorio Rise (Research & Innovation for Smart Enteprise) sui temi della trasformazione digitale in ottica 4.0 delle imprese manifatturiere.

La prima edizione della ricerca del Laboratorio Rise si è svolta nel biennio 2014-2015, con il titolo "The Digital Manufacturing Revolution". La seconda edizione è stata condotta nel biennio successivo 2016-2017, con il titolo di "Impresa 4.0. La trasformazione digitale della manifattura".

Il focus di questa terza edizione della ricerca sul 4.0 del Laboratorio RISE si estende all’intera filiera logistico-produttiva delle imprese. La ricerca fuoriesce dai confini fisici del reparto e includendo anche i processi non strettamente manifatturieri.

A partire dal mese di ottobre, è attivo il questionario on-line con il quale il Laboratorio Rise sta raccogliendo le testimonianze delle aziende, indipendentemente dal settore e dalla dimensione.

Come partecipare alla ricerca Rise

Anche per questa fotografia del mercato, la collaborazione e il supporto delle aziende è cruciale per mappare lo stato dell’arte effettivo del fenomeno Impresa 4.0, superando slogan o proclami mediatici. E, soprattutto, misurando empiricamente quanto le imprese credano in questo nuovo paradigma tecnologico-organizzativo.

Per partecipare alla ricerca sul 4.0 del Laboratorio RISE è sufficiente cliccare al link seguente e iniziare la compilazione: QUESTIONARIO ON-LINE.

L’obiettivo (ambizioso) del Laboratorio RISE è quello di contattare ogni impresa manifatturiera con almeno uno stabilimento produttivo in Italia, mappando lo stato dell’arte del fenomeno 4.0. Si intende anche cogliere le direttrici evolutive in corso e rappresentare (l’eventuale) cammino di maturazione delle imprese italiane.

Analisi sulla maturità 4.0 delle imprese

Infatti, la sensazione è che nonostante l’Italia si sia dotata da quasi un paio d’anni di un piano industriale specifico per la diffusione e adozione di nuove tecnologie digitali, siano ancora molte le imprese che manifestano ridotti livelli di consapevolezza circa i potenziali benefici abilitati dall’applicazione diffusa, integrata e sinergica di questi nuovi strumenti tecnologici.

Di conseguenza, la quota parte di aziende già 4.0 o in cammino verso questa configurazione è limitata. Gli ultimi dati fotografano una tendenza non del tutto positiva. Le misure del Piano Industria 4.0 sono state recepite dal 50% delle grandi aziende, dal 35% delle medie e solo dal 20% delle piccole. Queste ultime rappresentano in numero la maggioranza dell’ecosistema manifatturiero italiano.

Parafrasando la celebre frase “Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”, potremmo dire che il sistema manifatturiero si trovi nella situazione “Fatte le tecnologie 4.0, bisogna creare le competenze”.

