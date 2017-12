Debutta oggi iMac Pro, il Mac più potente e costoso di sempre

Che iMac Pro fosse in arrivo questo dicembre lo si sapeva da molto tempo. Sin dal primo annuncio della nuova e potente workstation Apple. A Cupertino hanno però mantenuto segreto sino all'ultimo il giorno della disponibilità. Ma da oggi il nuovo (e potentissimo) iMac piuò essere acquistato.

Sul sito Apple al momento non è ancora disponibile il prezzo in euro. Apple ha finora comunicato solo un costo in valuta statunitense e cioè che i prezzi saranno a partire da 4.999 dollari. Cifra senz’altro impegnativa.

Del resto non si parla di un iMac “tradizionale”. iMac Pro è una workstation progettata per rispondere alle esigenze dei professionisti. E ispirata, stando a quanto Apple ha condiviso, dalle richieste dei professionisti stessi. Quando si parla di professionisti utenti della Mela si pensa a grafici, fotografi, video editor, animatori 3D, musicisti. Ma anche ricercatori, sviluppatori e tante altre figure e attività.

iMac Pro, una configurazione al top

Dunque, quello che vedremo arrivare sarà un iMac con 8 core di base, e fino a 18 core. Senz’altro una sfida per un all-in-one. Fino a 128 GB di memoria RAM, per gestire file anche complessi e di dimensioni notevoli. Oppure per tenere molte app aperte e attive contemporaneamente. Una unità SSD da 1 TB per l’archiviazione, configurabile anche da 2 o 4 TB. E soprattutto, per gli ambiti professionali citati, una potente scheda grafica Radeon Pro Vega. La GPU può avere 8 GB o 16 GB di memoria a elevata ampiezza di banda. E poi, altrettanto importanti, opportunità di connessioni I/O all’insegna della velocità. Quattro porte Thunderbolt 3 e una porta 10 Gigabit Ethernet, tra le altre.