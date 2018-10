Da iliad, telefonate e SMS illimitati a meno di 5 euro al mese

Nuova (e ovviamente) clamorosa offerta di iliad rivolta a coloro che usano il telefono cellulare essenzialmente per quello per cui è stato pensato, ovvero fare telefonate. La nuova proposta ricaricabile si chiama Tutta Voce e prevede una tariffa mensile di 4,99 euro per poter avere minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa. Come sempre, sottolinea iliad, senza vincoli, con numerosi servizi aggiuntivi a costo zero, con una tariffa garantita per sempre.

L’offerta, che come detto si rivolge alle persone che privilegiano l’utilizzo del telefono per il traffico voce e gli SMS, include una minima quantità di traffico dati. Si parla di 40 MB in 4G/4G+ in Italia e 40 MB in Europa. Da sottolineare che l'eventuale attivazione prevede una spesa una tantum di 9,99 euro.

Solo per i primi 200.000. Per ora

Come consuetudine, iliad precisa che l'offerta è riservata a numero limitato di persone: in questo caso tale numero è 200.000. Ma se l'operazione dovesse avere successo siamo sicuri che ci sarà spazio per numero maggiore di utenti.

Ricordiamo che a chi necessita di una rilevante traffico iliad propone il pacchetto Giga 50, che per 7,99 euro permette di avere 50 GB di traffico dati in Italia e 4 GB dedicati in Europa, oltre che minuti e SMS illimitati.