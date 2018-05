Rivoluzione iliad: 30 GB, SMS e minuti illimitati a 5,99 euro al mese

Sarà veramente una rivoluzione quella che il nuovo operatore Iliad porterà nel mondo delle telecomunicazioni italiane come annuncia il claim dell'azienda? Le premesse ci sono tutte: un’offerta completa, ricca di servizi e molto aggressiva nel prezzo. Per chi non avesse ben chiaro chi sia iliad, che si propone come il quarto operatore telefonico italiano, ricordiamo la società che appartiene al Gruppo iliad, proprietario di diversi operatori telefonici internazionali, tra cui Free in Francia.

Oltre al prezzo, va sottolineato, l’altro elemento chiave utilizzato per lanciare il marchio è la trasparenza. La comunicazione iliad sottolinea infatti la semplicità e chiarezza dell’offerta, senza costi nascosti. E con un prezzo che rimarrà tale per sempre, assicura l'amministratore delegato Benedetto Levi. Vedremo se tali promesse saranno validate dalle esperienze degli utenti.

L’offerta iliad in dettaglio

L’offerta di telefonia mobile lanciata da iliad prevede minuti e SMS illimitati e 30 GB al mese in 4G+ in Italia. Naturalmente dove il 4G+ è disponibile. Minuti illimitati sono disponibili anche verso 65 Paesi esteri, Nord America compreso. Il tutto per una spesa mensile di 5,99 euro. La SIM costa 9,99 euro e può essere acquista online o presso gli iliad Store e Corner. Attualmente ci sono tre Store (Roma, Milano, Catania) e quasi un centinaio Corner distribuiti su tutto il territorio italiano. Da precisare che l’offerta iliad è sia per chi desidera un nuovo numero sia per gli utenti che intendono beneficiare della portabilità.

Insieme all’offerta, è innovativa anche la modalità di distribuzione tramite la Simbox. Si tratta di un terminale che consente di sottoscrivere un’offerta in pochi minuti e in modo facile. Da questi terminali, disponibili presso gli iliad Store e Corner, si può ottenere una SIM attiva e subito pronta all’uso.

Naturalmente un'offerta, seppur allettante, perde gran parte del proprio valore se la copertura non è adeguata. Iliad, precisa Levi, usa una rete che può sfruttare la tecnologia 4G+ e che copre il territorio nazionale (è un'eredità avuta da Wind-3). Tuttavia non fornisce dati precisi sulla capillarità della copertura. Ma siccome è in fase di completamento viene assicurato il roamnig con Wind-3 laddove la rete non dovesse ancora arrivare. Sul sito dell’azienda si può verificare mappa della copertura.

La nuova offerta è disponibile sin da subito ed è riservata, afferma Benedetto Levi, al primo milione di clienti.