Il database delle Pmi italiane su Prontoimprese

Prontoimprese.it è il database, sempre aggiornato, pensato per facilitare la ricerca delle aziende su tutto il territorio nazionale e quindi l'incontro tra domanda e offerta di beni e servizi. Con migliaia di società registrate, è una ricca miniera d'informazioni per orientarsi nel vastissimo panorama delle Pmi italiane, qualunque sia il settore di vostro interesse. La ricerca è veloce e intuitiva: basta cliccare su una regione della cartina interattiva, o una voce dell'elenco in ordine alfabetico, per aprire una pagina che mostra tutti i comuni di quella data regione. La ricerca può essere affinata anche selezionando una provincia. Un altro clic sulla città di proprio interesse, e il catalogo online fornirà un elenco dei settori disponibili (ad esempio architetti, aziende agricole, banche, bar). Il passo finale sarà consultare la scheda dettagliata con indirizzo e recapiti dell'impresa o attività scelta, con tanto di cartina che ne visualizza l'ubicazione. Per inserire la propria azienda, infine, è sufficiente selezionare il luogo e la categoria nel database e poi cliccare sul link “inserire nuova impresa”. In questo modo, si apre una finestra con un modulo da compilare con i dati dell'impresa e quelli personali. Il servizio, così come la ricerca nel catalogo online, è totalmente gratuito.



