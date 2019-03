Ikea e Sonos presenteranno i primi prodotti della gamma Symfonisk nella mostra Feel Home ad aprile a Milano.

Quale migliore occasione per le due aziende, infatti, di quella rappresentata dalla Milano Design Week?

Per un'occhiata alla nuova gamma Symfonisk, Ikea dà quindi appuntamento in Via Tortona 32 a Milano dal 9 al 14 aprile. La mostra Feel Home sarà basata sull’atmosfera giusta da creare in casa mediante la combinazione di due elementi: luce e suono.

Per quanto riguarda la luce, Ikea offre già da tempo il sistema d’illuminazione connesso e smart denominato Trådfri. Per quanto riguarda i sistemi audio smart, l’azienda aveva annunciato qualche tempo fa l’intenzione di collaborare con Sonos.

Quest’ultimo, è un marchio pioniere nello streaming audio e negli ultimi tempi attivo anche nel mercato dei sistemi smart. La collaborazione si concretizza dunque nella linea di prodotti audio per la casa Ikea Symfonisk.

Ikea e Sonos creano l’atmosfera giusta con il suono

Il suono e la luce, secondo la visione della multinazionale svedese, sono stimoli molto potenti per l'umore. Per l'atmosfera della casa sono tanto importanti quanto qualsiasi divano, oggetto d'arte o altro componente dell’arredamento e del lifestyle quotidiano.

Lifestyle che sta ormai diventando sempre più digitale, connesso, intelligente e interattivo. Infatti, informa l’azienda, la presentazione, o meglio l’esperienza della nuova linea, avverrà mediante installazioni interattive basate su attività della vita di ogni giorno.

Nella nuova linea, si combinano le conoscenze di arredamento della casa di Ikea con l’esperienza nella creazione di esperienze sonore di Sonos.

Le due aziende avevano già presentato in anteprima un prototipo. E cioè uno speaker connesso da libreria che consentirà un utilizzo multifunzionale, a un prezzo accessibile.

Durante la settimana dal 9 al 14 aprile, nella mostra Feel Home, sarà possibile per la prima volta ascoltare Symfonisk. Gli interessati avranno anche l'opportunità di incontrare le persone che sono dietro questi prodotti. Quindi gli esperti di arredamento di Ikea e gli esperti del suono di Sonos.

Anche il suono entrerà dunque a far parte della casa intelligente di Ikea, popolata da prodotti connessi. Tra cui, come dicevamo, la gamma di luci smart Trådfri, lanciata nel 2016.

Entro la primavera l’azienda lancerà anche una gamma di tapparelle connesse. E naturalmente ora anche gli speaker.

Quindi prodotti e dispositivi connessi che non rappresentino dei semplici gadget tecnologici. Ma che servano a rendere la vita quotidiana più sicura e confortevole e a creare un’atmosfera migliore in casa.