Ikea fa arredare la casa con la realtà aumentata

La app per arredare la casa, Ikea Place, è arrivata anche sull’App Store italiano di Apple, da dove è scaricabile gratuitamente in versione aggiornata e localizzata anche per il nostro Paese.

Una delle funzionalità di maggior spicco del nuovo sistema operativo di iPhone e iPad iOS 11 è sicuramente ARKit, il framework sviluppato da Apple che consente agli sviluppatori di creare esperienze di augmented reality, realtà aumentata, nelle app.

Già nel periodo beta di iOS 11 si erano iniziati a vedere esempi, in giro per la Rete, che dimostravano le potenzialità di questa tecnologia. Era facile intuire ciò che ARKit sarebbe presto diventato: una delle funzionalità che avrebbero maggiormente stimolato la creatività degli sviluppatori e delle aziende, negli ambiti più disparati.

IKEA Place sfrutta per l’appunto ARKit e lo fa in un modo e per un’attività che esaltano tali potenzialità di iPhone e iPad.

In pratica, con IKEA Place possiamo posizionare i mobili dell’azienda svedese nei locali di casa semplicemente con qualche tocco sullo schermo touch del nostro device iOS. Senza uscire di casa e in maniera del tutto virtuale, ma allo stesso tempo realistica.

L’app include infatti modelli 3D di un’ampia selezione di prodotti IKEA: librerie, divani, lampade e molto altro. Tali modelli possono essere piazzati virtualmente nel nostro ambiente, che viene scansionato dall’app, per poi essere spostati e ridimensionati a piacimento, in modo da darci un’idea di come l’oggetto potrebbe starci.

In più, IKEA Place consente di condividere le immagini risultanti, magari per chiedere un parere ad amici o designer.

Possiamo salutare definitivamente le interminabili domeniche in giro per i megastore IKEA, dopo lunghe sessioni di misurazione della casa, e le estenuanti discussioni su quale divano ci sta meglio in soggiorno cercando di immaginarsi l’effetto prima del faticoso trasporto a casa? Forse è un po’ presto, ma ARKit indica senz’altro la strada per il futuro di una delle più interessanti potenzialità dei device iOS.

Poiché sfrutta ARKit, IKEA Place richiede naturalmente iOS 11. Inoltre, anche i requisiti hardware sono abbastanza stringenti: sono indicati nella scheda dell’app su App Store.