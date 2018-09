Il settore della smart home e della casa connessa è tra i mercati più vivaci e ricchi di innovazione. I riflettori puntati sul palcoscenico internazionale dell’IFA hanno portato diversi produttori a presentare a Berlino le proprie novità.

Vediamo alcune delle soluzioni per la smart home e la casa connessa presentate all’IFA 2018.

Lenovo Smart Home Essentials

Lenovo Smart Home Essentials è una nuova famiglia di dispositivi connessi per la smart home. Dell’ecosistema Lenovo fa parte la famiglia di dispositivi connessi assieme a Lenovo Smart Display, recentemente annunciato.

L’app Lenovo Link è un singolo centro di comando che consente di impostare e gestire tutti i dispositivi supportati dalla stessa interfaccia. Lenovo Smart Home Essentials è anche compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa. Consente inoltre di controllare diversi aspetti della smart home usando la voce e Lenovo Smart Display come centro di controllo.

La gamma comprende i seguenti prodotti. Lenovo Smart Plug è un dispositivo compatto che può essere collegato a una presa. Lenovo Smart Camera è una videocamera di sorveglianza che consente di monitorare i locali domestici anche di notte. Lenovo Smart Bulb è una lampadina intelligente che consente di personalizzare l’illuminazione di casa.

La gamma Lenovo Smart Essentials sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da novembre e successivamente su altri mercati. La disponibilità e i prezzi per il mercato italiano saranno comunicati in seguito. Maggiori informazioni sul sito dell’azienda.

Haier

InstaSwitch di Haier è la gamma di nuova generazione di congelatori verticali connessi. Il congelatore verticale InstaSwitch è dotato di un’unica porta e può essere convertito in frigorifero, a seconda delle esigenze. Integra inoltre le più avanzate tecnologie, quali il controllo remoto della temperatura tramite l'app iOS e Android via Wi-Fi.

Duo Dry di Haier è una nuova serie di lavasciuga con design a doppio cestello, per lavare e asciugare contemporaneamente. È dotata di connettività WiFi e tramite l’app U+ di Haier è possibile controllare la lavasciuga da smartphone.

Maggiori informazioni sul sito del produttore.

Somfy, per la sicurezza della casa

Somfy Smart Home offre un portafoglio di prodotti per la sorveglianza e la sicurezza per ogni tipo di edificio. Le tapparelle motorizzate Somfy rappresentano un elemento fondamentale per una casa sicura, poiché proteggono gli infissi dai tentativi di effrazione. Somfy TaHoma è un piccolo box in grado di collegare oltre 200 prodotti, che fa da stazione per la smart home.

Il sistema di allarme all-in-one Somfy One è dotato di telecamera Full HD e rilevatore di movimento integrato. Inoltre integra un microfono e una sirena da 90 decibel. Somfy One può essere completato con i sensori di apertura e vibrazione Somfy IntelliTag. Questi vengono fissati ai telai degli infissi e rilevano l'effrazione nelle fasi iniziali.

Per le abitazioni più grandi che necessitano della protezione anche degli spazi esterni, l’azienda propone il nuovo Somfy Home Keeper. Si tratta di un sistema di allarme che offre agli utenti una protezione attiva a 360°. Per aprire in modo rapido e comodo il cancello o il garage, c’è il motore Somfy Dexxo Pro io.

Somfy Connexoon è basato su app e può essere gestito attraverso lo smartphone. Esso permette di collegare Dexxo Pro io con altri prodotti intelligenti attraverso la rete wireless. Il sistema di chiusura motorizzata Somfy Connected Doorlock è un sostituto smart delle chiavi di casa. Il nuovo videocitofono Somfy V300 con display a colori, campanello, fotocamera e citofono per uso esterno completa la gamma Somfy.

Ecovacs Robotics

Ecovacs Robotics, azienda attiva nella produzione di robot innovativi per la casa intelligente, ha presentato tre importanti novità. Si tratta di: Deebot 710, Deebot Ozmo Slim10 e Winbot X.

Il robot per la pulizia della casa Deebot 710 è dotato della tecnologia brevettata Smart Navigation 2.0 Mapping Technology. Il robot può essere inoltre controllato tramite l’app Ecovacs, Alexa e Google Home.

Il Deebot Ozmo Slim 10 è un robot aspirapolvere in grado di aspirare e lavare contemporaneamente. Inoltre, ha un’altezza particolarmente ridotta (soli 5,7 cm), per poter passare sotto la maggior parte dei mobili.

Winbot X è l’ultimo nato della serie. Si tratta di un robot che pulisce le finestre e funziona senza fili, a batteria. Maggiori informazioni sui prodotti Ecovacs Robotics sono disponibili sul sito dell’azienda.

Ecovacs ha anche presentato la sua ultima innovazione per la pulizia dei pavimenti: Ecovacs AIVI (Intelligenza Artificiale e Interpretazione Visiva).

Harman Kardon Citation Series

Tra le numerose novità nel comparto audio del marchio specialista del settore, c’è la gamma Harman Kardon Citation Series. Si tratta di speaker per la casa utilizzabili singolarmente o in configurazioni surround 5.1 e multi-room. Sono inoltre compatibili con l’assistente virtuale Google Assistant e integrano il supporto Chromecast.

Netgear

Netgear ha annunciato all’IFA una serie di novità della gamma Orbi e per la rete domestica. Orbi Voice è il primo sistema Wi-Fi Mesh al mondo con smart speaker Alexa e audio Harman Kardon. È integrabile in un qualsiasi sistema Wi-Fi Orbi ed espande il segnale nella casa, per una copertura di 150mq. Funziona poi come sistema Hi-Fi con audio Harman Kardon. Nel satellite Orbi Voice è integrato infine l’assistente vocale Amazon Alexa, per gestire dispositivi IoT e tanto altro.

Tra le altre novità della gamma c’è Orbi RBR20, il primo router Tri-Band stand alone della famiglia Orbi. Orbi Outdoor è il nuovo satellite della famiglia Orbi che permette di estendere una rete Wi-Fi Mesh anche all’esterno dell’abitazione. Netgear ha presentato anche nuovi router ed extender Wi-Fi.

Arlo Security Light è invece un sistema progettato per illuminare le zone esterne di case ed esercizi commerciali durante le ore notturne. Si tratta di una soluzione smart che si integra perfettamente con l’ecosistema Arlo già disponibile. Permette ai proprietari di ricevere una notifica quando vengono rilevati movimenti sospetti.

Quando viene rilevato un movimento, Arlo Light comunica con le videocamere di sicurezza Arlo Smart Home HD per iniziare la registrazione. Attraverso l’app Arlo, è possibile gestire e avere il totale controllo delle luci di sicurezza.

TP-Link

TP-Link ha presentato due nuove videocamere di sicurezza. Kasa Cam Outdoor KC200 è il primo dispositivo della famiglia dei prodotti Kasa progettato per uso esterno. Kasa Cam KC120 è il modello da interno che rileva suoni e movimenti.

L’azienda ha presentato anche i prototipi delle lampadine smart di nuova generazione KL110, KL120, KL130. Così come i nuovi sistemi Mesh Deco P7 e Deco M9 Plus e altri dispositivi di rete.

Netatmo

Il Rilevatore di Fumo Intelligente di Netatmo è in arrivo sul mercato a ottobre. Il dispositivo smart attiva un allarme di 85dB e invia una notifica in tempo reale sullo smartphone dell’utente. Esso indica la stanza in cui il pericolo è stato rilevato, ad esempio: “Fumo rilevato in salotto”. Queste funzioni permettono di agire immediatamente, indipendentemente da dove ci si trovi.