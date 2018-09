A IFA 2018 l’azienda sudcoreana lancia un nuovo monitor dalle caratteristiche di grande interesse per i professionisti: il Samsung CJ79.

Si tratta di un monitor curvo QLED che offre la connettività di ultima generazione Intel Thunderbolt 3. Il display curvo ultra-wide e le due porte Thunderbolt 3 lo rendono pronto per le esigenze di attività multitasking.

La tecnologia Thunderbolt 3 sviluppata da Intel può raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 40 Gigabit al secondo. Risulta pertanto fino a otto volte più veloce di USB 3.0. Per questo motivo è lo standard di prima scelta per molte attività professionali che richiedono un’ampia banda passante.

Il Samsung CJ79 è dotato di due porte Thunderbolt 3 ed è compatibile sia con Mac che con PC. Thunderbolt 3 consente anche una maggiore efficienza nella gestione delle connessioni. Le due porte Thunderbolt 3 trasmettono infatti video, dati ed energia tramite un unico cavo. Le opzioni di connettività permettono al monitor anche di funzionare da stazione docking.

Il display del Samsung CJ79

Dal punto di vista dello schermo, il CJ79 vanta un display curvo ultra-wide (3440×1440) con proporzioni 21:9. C’è quindi un ampio spazio di lavoro a disposizione per l’utente anche per varie attività in multitasking.

La funzione Picture-by-Picture (PBP) consente di visualizzare due sorgenti contemporaneamente. C’è anche la possibilità di ridimensionare la seconda sorgente fino al 25% per poi posizionarla ovunque.

Lo schermo ha una curvatura di 1.500R, progettata per seguire nel modo più naturale possibile la curva dell’occhio. L’ergonomia è ulteriormente aiutata dal supporto regolabile in altezza e in inclinazione. Gli utenti hanno pertanto la possibilità di personalizzare la propria postazione di lavoro.

Il Samsung CJ79 si basa sulla tecnologia di schermo Quantum Dot: raggiunge uno spettro di colori sRGB al 125 percento. Il pannello VA, con la sua curvatura, genera un rapporto di contrasto di 3.000:1. Il supporto per AMD FreeSync sincronizza la frequenza di aggiornamento delle schede grafiche per ridurre gli scatti dell’immagine.

Il Samsung C43J89

Il modello C43J89 è un monitor curvo Super Ultra-wide da 43 pollici della serie professionale CJ89 di Samsung. Ha una risoluzione di 3840×1200 e proporzioni 32:10, per uno spazio di lavoro più ampio e vibrante.

Il design include uno switch KVM integrato, porte USB di tipo C e altoparlanti stereo incorporati.