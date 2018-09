Numerose, come di consueto, le novità presentate all’IFA di Berlino nell’ambito degli smartphone e dei tablet.

Del nuovo Sony Xperia XZ3, con display Oled Hdr e Android 9 Pie, abbiamo parlato qui.

Abbiamo inoltre parlato qui del BlackBerry Key2 Le presentato da Tcl. E qui dello smartphone a doppia fotocamera HTC U12 life.

Naturalmente Samsung ha presentato a IFA il suo smartphone più potente mai realizzato, Galaxy Note9.

Vediamo allora alcune altre novità delle numerose annunciate all’IFA di Berlino in questo ambito.

Wiko

Wiko ha annunciato tre novità della gamma smartphone: View2 Go, View2 Plus e Harry2.

View2 Go e View2 Plus entrano a far parte della recente View2 Collection. Questa include già i modelli View2 e View2 Pro.

Per rendere ancora più accessibile la user experience su mobile, a IFA 2018 Wiko presenta anche Harry2. Si tratta di un nuovo smartphone entry-level, con un display widescreen 18:9 in un design compatto. E dal prezzo contenuto.

Sharp

In occasione dell’IFA 2018 Sharp ha annunciato il suo ritorno nel mercato europeo degli smartphone. L’azienda entra nel mercato europeo degli smartphone con i suoi modelli Sharp B10, Sharp Aquos C10 e Sharp Aquos D10.

Motorola

La famiglia di smartphone Motorola ai allarga con il nuovo arrivato: Motorola One. Si tratta di un dispositivo Android One smart e semplice da usare. È equipaggiato con un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625 da 2.0 GHz. Ed è dotato di doppia fotocamera intelligente da 13MP e di fotocamera frontale da 8MP.

Archos

Archos ha presentato il nuovo tablet Oxygen 101 4G, semplice e comodo da trasportare. Utile anche in movimento grazie alla connettività 4G integrata, il tablet è dotato di un processore quad core. Funziona con la versione di Google Android Oreo 8.1.

L’azienda ha introdotto anche una stazione di ricarica wireless universale per caricare in modalità wireless diversi dispositivi alla volta. La stazione ricarica tutti i prodotti certificati Qi, grazie alle sue tre bobine di ricarica (5 W ciascuna). Carica anche qualsiasi dispositivo tramite i suoi tre slot USB (2x 5V / 2.4A, 1x Quick Charge 3.0).

Huawei

A Berlino Huawei ha presentato il Kirin 980. Il nuovo processore viene annunciato come primo sistema su chip (SoC) commerciale al mondo prodotto con processo da 7 nm. È realizzato della Taiwan Semiconductor Manufacturer Company (TSMC).

La tecnologia da 7 nm consente al Kirin 980 di raggruppare 6,9 miliardi di transistor in un 1 cm quadrato. Paragonato al processo da 10 nm, quello da 7 nm offre prestazioni migliorate del 20% e un’ottimizzazione dell’autonomia del 40%. Il Kirin 980 è anche il primo SoC a integrare i core basati Cortex-A76. Questi sono il 75% più potenti e il 58% più efficienti rispetto ai precedenti. Inoltre, la doppia NPU presente nel Kirin 980 eleva ulteriormente l'esperienza d’intelligenza artificiale su smartphone, grazie alla maggiore potenza di elaborazione.

Huawei ha anticipato che l’arrivo del primo dispositivo della serie Mate alimentato da Kirin 980 è previsto per ottobre. Sempre in occasione di IFA 2018, Huawei ha anche annunciato il lancio di due nuove tonalità per la serie P20: Morpho Aurora e Pearl White.

TP-Link

La famiglia di smartphone della linea Neffos cresce e in occasione di IFA l’azienda presenta il prototipo P1. Si tratta di uno smartphone dotato di mini proiettore. Questo consentirà di proiettare contenuti HD direttamente su pareti fino a 5 metri di distanza.

Da TP-Link arrivano anche nuovi smartphone della Serie C, con i modelli C9 e C9A. Sono dotati di sistema operativo NFUI 8.0, basato su Android 8.1 Oreo e di display full view. Novità anche nella Serie X, con il top di gamma X9, dotato di dual-camera e display full-view integrati. Altre caratteristiche tecniche includono il riconoscimento facciale, il supporto Dual SIM e 32 GB di archiviazione.