Il laptop rimane uno strumento chiave di un lavoro che diventa sempre più mobile. Non tutte le attività produttive sono transitate su smartphone e tablet.

I laptop sono inoltre utilizzati non solo per lavoro, ma anche per finalità di intrattenimento. I giochi attuali e l’entertainment multimediale richiedono infatti prestazioni d’eccellenza.

Lenovo

Da Lenovo arrivano numerose novità nell’ambito laptop. Innanzitutto la gamma di laptop consumer di livello premium Lenovo Yoga. Vediamone alcuni.

Yoga C930 è il modello di punta tra i laptop consumer 2-in-1 convertibili basati su Windows 10. È dotato di processori Intel Core di ottava generazione e del Dolby Atmos Speaker System. Il nuovo Yoga Book C930 è invece il primo laptop a doppio display al mondo dotato di E Ink. Il versatile schermo E Ink diventa una tastiera dinamica personalizzabile con il supporto di molteplici lingue. Il leggero e sottile Yoga C630 WOS è il primo dispositivo basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 850 Mobile Compute.

Per chi richiede una produttività ai massimi livelli, c’è il nuovo ThinkPad X1 Extreme. È dotato di scheda grafica NVIDIA GeForce e dei più recenti processori Intel Core di ottava generazione. Lenovo ha anche presentato nuovi modelli Chromebook. E il Lenovo Legion Y530 con upgrade NVIDIA GeForce GTX 1060, un laptop da gaming sottile ed elegante.

MSI

Tra le novità presentate da MSI c’è il gaming notebook GS65 con Alexa, l’assistente vocale intelligente di Amazon. Come dichiara il nome, è pensato per i professionisti della creazione di contenuti il notebook MSI P65 Creator. È basato sui più recenti processori Intel Core i7 di ottava generazione e sulla grafica NVIDIA GeForce GTX 1070.

Il nuovo componente della serie Prestige, il PS42, ha uno spessore di soli 15,9 mm. Pesa solo 1,19 kg e presenta un display con cornici ridotte. Il gaming notebook MSI GE73 Raider RGB verrà affiancato dal nuovo GE77 Raider RGB. Sempre sul fronte gaming laptop citiamo il GT75 Titan 8RG, con processori Intel Core i9. Poi il sottilissimo MSI GS65 Stealth Thin, con display a 144Hz, e il GF63, focalizzato sul bilanciamento e la portabilità.

Dell

La nuova famiglia di 2-in-1 Inspiron 7000 è disponibile nelle dimensioni da 13, 15 e 17 pollici. Sono caratterizzati da processori Intel U Series di 8a generazione e schermi 4K UHD opzionali, per prestazioni top. Il nuovo Inspiron 15 5000 (5580) è disponibile in una varietà di opzioni cromatiche con bordo sottile sui due lati.

Il modello di punta Dell XPS 13 è ora disponibile con il nuovo processore Intel i3 di 8a generazione. Inoltre, il modello XPS 13 2-in-1 propone ora gli ultimi processori Intel di 8a generazione.

La linea Vostro è ampliata con i nuovi laptop Vostro 14 e 15 5000. Si tratta di laptop focalizzati sulla produttività e sulle funzioni di sicurezza per le piccole aziende.

Asus

All’IFA Asus ha annunciato i nuovi notebook premium ultraportatili ZenBook, ZenBook Flip e ZenBook Pro. L’intera gamma della nuova famiglia ZenBook è con i recenti processori Intel Core di ottava generazione.

ZenBook 13 (UX333), ZenBook 14 (UX433) e ZenBook 15 (UX533) sono laptop da 13,3, 14 e 15,6 pollici molto compatti. Si affiancano ai convertibili ultra-compatti ZenBook Flip 13 (UX362) e ZenBook Flip 15 (UX562).

Il notebook professionale ZenBook Pro 15 (UX580) è ora affiancato dal nuovo ZenBook Pro 14 (UX480). Entrambi i modelli incorporano la tecnologia Asus ScreenPad, recentemente aggiornata con nuove funzionalità. È stata anche annunciata l'ultima versione di ZenBook S (UX391FA), la cui batteria ha ora una durata massima di 20 ore.

Altri

Da Toshiba arriva il nuovo dispositivo 2-in-1 di ultima generazione, il Portégé X30T-E. Offre layout “full size” delle porte, keyboard dock in bundle e fino a 15 ore di durata della batteria. Con la possibilità di godere anche della libertà offerta da un tablet.

Delle novità Acer, notebook, all-in-one, Chromebook e visori, abbiamo parlato in questo articolo.

Microsoft ha portato all’IFA il suo nuovo Surface Go.