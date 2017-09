IFA 2017: tutte le novità di Epson

Con le ultime soluzioni di stampa e videoproiezione presentate all'IFA 2017, Epson prosegue il percorso che la porta a offrire una tecnologia che migliori la vita delle persone.

Grazie alla capacità di cogliere le esigenze e gli stili di vita dei diversi utenti, Epson ha risolto anche il comunissimo problema dell'esaurimento dell'inchiostro con i modelli EcoTank e ReadyInk. Epson presenta per la prima volta in Europa la tecnologia ReadyInk, che introduce un nuovo servizio di approvvigionamento inchiostro con pagamento a consumo, senza canone mensile, proposto dai rivenditori.

Presentata la nuova generazione di stampanti EcoTank, disponibili da ottobre, che propongono due novità: una gamma dedicata alla fotografia con flaconi a cinque colori (ET-7700, ET-7750) e un nuovo design con serbatoi frontali e nuovi flaconi che assicurano praticità di utilizzo (ET- 2700/50, ET-3700/50, ET-4750, ET-7700/50).

Per i clienti che possono permettersi un investimento iniziale, le stampanti EcoTank continuano a offrire un basso costo per pagina, in quanto vengono fornite con un quantitativo di inchiostro sufficiente per stampare tre anni (in base a un volume di stampa medio di 140 pagine al mese e considerando il rendimento più basso ottenuto con il primo set di inchiostri.

Anche la piu recente gamma di soluzioni Home Cinema di Epson offre innovazioni interessanti. Pensando a una soluzione flessibile in grado di offrire le emozioni del grande schermo, Epson ha realizzato il suo primo videoproiettore laser a ottica ultra-corta per la casa (EH- LS100).

La sorgente luminosa laser dura a lungo ed è facile da posizionare vicino alla superficie di proiezione. Non richiede procedura di installazione. Questo videoproiettore offre più flessibilità rispetto al televisore tradizionale, perché il display può spaziare da 70" a 130". Sarà disponibile da novembre.

L'ampia gamma di videoproiettori Epson è stata aggiornata per offrire funzionalità superiori al giusto prezzo per ogni tipo di utente: dagli appassionati di Home Cinema e intrattenimento, a coloro che devono destreggiarsi tra esigenze private e professionali.

Anche la linea di stampanti consumer Epson è stata aggiornata per soddisfare le esigenze della vita moderna. Disponibili da settembre, oltre a offrire interessanti funzionalita` per la stampa fotografica a casa, le gamme Expression Premium (XP-6000/5) ed Expression Photo (XP-8500) sono anche eleganti e compatte. Ormai le stampanti non sono piu` confinate sulla scrivania e il nuovo design con linee pulite ed eleganti permette di integrarle anche in altri ambienti della casa.