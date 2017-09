IFA 2017: La smart home secondo Haier

Con l'obiettivo di anticipare le nuove abitudini dei consumatori, Haier ha presentato a IFA 2017 i nuovi elettrodomestici high tech, connessi, con schermo touch e dal design moderno.

Link Cook, frigoriferi connessi

La nuova gamma Link Cook di frigoriferi è dotata di un’interfaccia semplice e intuitiva che consente di ottenere informazioni pratiche sul contenuto grazie a sensori integrati. Disposte in punti strategici all’interno della porta, alcune telecamere identificano infatti il contenuto del frigorifero e consentono di ottenere informazioni circa la freschezza, le date di scadenza e le proprietà nutrizionali degli alimenti. I modelli della serie Link Cook propongono inoltre ricette in base al contenuto del frigorifero, per evitare sprechi.

Grazie all’interfaccia intuitiva, il frigorifero si trasforma in uno strumento di comunicazione e di intrattenimento per tutta la famiglia (ricette online, previsioni meteo, radio, social network, TV, email…).

Duo Dry, lavasciuga intelligente

Si chiama invece Duo Dry la lavasciuga che sfoggia un design a doppio cestello. Dotata di una connessione Wi-Fi, questa lavasciuga offre la possibilità di ricevere sullo smartphone informazioni sul funzionamento (controllo del consumo energetico, durata del ciclo di lavaggio/asciugatura…) e anche di azionare un programma a distanza.

Lo schermo touch a colori da 7 pollici e l’interfaccia intuitiva guidano gli utenti nell’utilizzo quotidiano in termini di dosaggio automatico, impostazione del programma adeguato a seconda del tessuto e del tipo di macchia e via dicendo.

Haier Duo Dry integra poi la funzione Amazon Dash Replenishment, servizio che permette di rilevare la quantità di detersivo ancora disponibile e di anticiparne il rifornimento tramite un ordine automatizzato su Amazon. Ciò significa che non bisognerà più preoccuparsi se il detersivo sta per terminare, basterà attivare la funzione Dash Replenishment e l’applicazione passerà gli ordini direttamente ad Amazon quando necessario.

Alla base dell'offerta Haier per la casa intelligente c'è la piattaforma U+ Smart Home. È questa che consente agli elettrodomestici di interagire tra loro. Il forno, ad esempio, si programma automaticamente in base alla ricetta scelta dallo schermo del frigorifero. Anche la cappa è dotata di un display connesso che consente la visualizzazione della ricetta precedentemente selezionata.