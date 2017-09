IFA 2017: Orbi Pro, il sistema che risolve i problemi di Wi-Fi delle Pmi

Dopo aver esordito in ambito domestico, il sistema Wi-Fi Orbi di Netgear con il nuovo Orbi Pro ora espande il raggio d'azione e arriva anche in ufficio. Negli ultimi mesi la linea di prodotti si è via via allargata dal kit originale e ora sono disponibili diverse configurazioni, che variano per tipo e numero di satelliti, per prezzo e per prestazioni, AC3000 o AC2200. Ora si aggiunge un ulteriore tassello alla gamma, un tassello che va a coprire l’utenza professionale. Il nuovo Orbi Pro è infatti una soluzione di networking destinata alle PMI, le piccole e medie imprese.

Orbi Pro (identificato nel catalogo Netgear dal codice SRK60) è un sistema Wi-Fi tri–band che si inserisce in maniera naturale all’interno della famiglia Orbi ma che rappresenta il primo di questa gamma progettato appositamente per le piccole imprese e che in tali scenari può essere installato in totale autonomia. Un sistema Wi-Fi business “fai da te”. Gli scenari indicati da Netgear sono: uffici, ristoranti, negozi, bed and breakfast e altre attività commerciali di questo tipo, in cui i gestori cercano una soluzione per una connessione Wi-Fi risolutiva e di facile installazione.

Dal punto di vista tecnico, Orbi Pro si basa sulla tecnologia FastLane3 brevettata da Netgear, costituita da tre componenti essenziali: Wi-Fi tri-band, un collegamento Wi-Fi dedicato tra extender e router e un design ottimizzato dell'antenna. Il sistema Orbi Pro comprende un router AC3000 (come nella configurazione top di gamma per l’uso domestico) e un satellite compatibile. Il kit è progettato per coprire un’area di 450 metri quadrati ma la copertura può essere ulteriormente aumentata fino a 900 mq con ulteriori due satelliti che possono essere aggiunti in maniera semplice al sistema.

Il sistema Wi-Fi Orbi Pro offre di default tre network predefiniti: Admin, di amministrazione, Employee, per i dipendenti, e Guest, per i visitatori. Quest’ultima è isolata dalle altre due ed è appunto pensata per clienti, ospiti e in generale utenti che necessitano di un accesso a Internet tramite un portale vincolato e per un periodo limitato di tempo.

Il sistema tri-band Orbi, per la sua struttura, offre una copertura ampia e uniforme e prestazioni robuste per tutto il network. Tra le altre caratteristiche, supporta 802.11ac, le opzioni di sicurezza WPA/WPA2-PSK e connessioni cablate mediante un totale di sette porte Gigabit Ethernet: tre sul router e quattro sul satellite. Inoltre può essere sia collocato su una superficie d’appoggio sia montato sul soffitto o a parete.

Non è ancora stato reso noto il prezzo di Orbi Pro, la cui disponibilità è attesa per il prossimo mese.

Maggiori informazioni sul sito Netgear.