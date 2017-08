Idratazione sotto controllo con dispositivo smart

Per il momento si acquista solo negli Stati Uniti, ma per chi ha problemi di pelle secca e in generale di idratazione è disponibile ora un piccolo accessorio che permette di monitorarla a piacere. Viene ovviamente dalla cosmesi ed è proposto da H2O+, che lo vende insieme a prodotti specifici appunto per l’idratazione.

Si tratta in effetti di una operazione di rebranding. Il prodotto in sé è stato sviluppato da MiLi (è il Pure 2 nell'offerta dell'azienda), è grande poco più di una chiavetta USB e a una sua estremità integra un sensore che deve essere tenuto appoggiato sull’area da valutare per qualche secondo.

Terminata l’analisi della pelle, il dispositivo comunica con un’app per smartphone che mostra un indice percentuale di idratazione. Andare sotto una certa soglia, intorno al 20-25 percento, è indice di pelle secca che va idratata.

Per H2O+ il sensore è anche uno strumento di marketing, quindi la sua app è stata studiata ad hoc per consigliare alcuni prodotti di H2O+ a seconda dei valori di idratazione rilevati. È comunque un esperimento interessante di come sempre più sensoristica possa entrare nella nostra vita quotidiana una volta che i costi dei dispositivi di monitoraggio si abbassano.

Pure 2 in sé non costa poco considerato che si tratta di un prodotto molto specifico: il prezzo ufficiale è di 59,90 dollari. Però H2O+ lo sta spingendo in bundle con altri prodotti cosmetici, il che ne riduce il costo effettivo e sta favorendo la sua diffusione.

H2O+ spiega che il sensore può essere usato - anzi, dovrebbe - più volte al giorno, senza indicare se il sensore abbia una “vita media” oltre la quale decade la sua efficacia nel calcolare il tasso di idratazione. Il funzionamento del sensore non è spiegato in dettaglio, ma dovrebbe basarsi su una coppia di elettrodi che valuta l'impedenza della pelle, che varia in funzione della sua idratazione.