Ambienti di sviluppo: Eclipse sorpassa Visual Studio

L'ambiente di sviluppo Eclipse, popolare fra gli sviluppatori Java, ha spodestato Microsoft Visual Studio come Ide desktop più popolare nell'Indice Top Ide PyPL di settembre.

Ancora in testa ad agosto, la soluzione targata Microsoft ha poi ceduto la leadership con Eclipse che possiede una quota di mercato del 24,2% e Visual Studio fermo al 21,7%.

L’indice mensile Top Ide si basa sul numero di volte in cui vengono ricercati gli Ide in Google, con dati grezzi provenienti da Google Trends.

Dietro Eclipse e Visual Studio al terzo posto si è piazzato Android Studio con una quota del 9,3%.

Questa soluzione però negli ultimi cinque anni è quella ha registrato la maggiore crescita, mentre Eclipse ha perso punti nello stesso periodo.. Eclipse e Visual Studio rappresentano circa la metà della quota nell'indice.

La classifica degli ambienti di sviluppo

Eclipse 24,23%

Visual Studio 21,77%

Android Studio 9,39%

Vim 7,83%

JetBrains IntelliJ 4,54%

NetBeans 4.36%

Apple Xcode 4,24%

Komodo 4,18%

Sublime Text 3,66%

Xamarin 3,21%

Per quanto riguarda invece l’indice Ide online di PyPL, al primo posto vede Cloud9 in primo luogo come in agosto, con una quota del 36,2% seguito da JSFiddle, con una quota del 31,3% che ha registrato la maggiore crescita negli ultimi cinque anni.

La classifica delgli ambienti di sviluppo online

Cloud9 36,21%

JSFiddle 31,28%

Koding 8,68%

Codio 5,84%

Ideone 5,74%

CodeAnywhere 4,75%

PythonAnywhere 2,68%

Codenvy 1,77%

Codiad 0.64%

Python Fiddle 0.63%