Ibm e Vodafone Business creano una joint venture per il digitale

Ibm e Vodafone Business hanno annunciato oggi a Londra a creazione di una iniziativa congiunta progettata per consentire alle aziende europee di accelerare i processi di innovazione digitale.

Con l’accordo commerciale le due aziende forniranno alle imprese le tecnologie open e flessibili necessarie per integrare il multicloud e prepararsi alla prossima ondata di trasformazione digitale resa possibile da 5G con l'Intelligenza artificiale, Edge computing e Software Defined Networking (SDN).

Combinando le capacità tecnologiche con le competenze umane di entrambe le società, l'iniziativa congiunta agirà come una startup.

Per il ceo di Ibm, Ginni Rometty, "Ibm e Vodafone isnieme useranno la potenza del cloud ibrido per integrare in sicurezza le applicazioni aziendali chiave, promuovendo l'innovazione di prossima generazione, dall'agricoltura al retail".