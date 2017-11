Ibm porta lo storage Flash alle tecnologie emergenti

Ibm ha annunciato innovative soluzioni software e storage all flash allo scopo di ridurre in modo significativo i costi della gestione dei dati e di estendere il campo di applicazione di queste soluzioni ad ambienti cloud ibridi e privati.

Si parla di nuovi sistemi FlashSystem ad alta densità in grado di memorizzare più dati con lo stesso ingombro, e che contribuiscono a ridurre i costi di memorizzazione dei dati di circa il 60 percento.

Il nuovo software Spectrum Virtualize permette di realizzare in modo semplice migrazioni e strategie di disaster recovery dei dati verso e dal cloud pubblico di Ibm.

Il nuovo software permette ai sistemi storage Ibm e non Ibm di essere utilizzati con le piattaforme per container Docker e Kubernetes.

Infine, il programma beta del software basato su cloud integra le soluzioni storage con l’intelligenza artificiale e machine learning attraverso un nuovo software per raccogliere informazioni di cronologia e diagnostiche, al fine di ottimizzare performance, capacità ed integrità dell'infrastruttura storage dei clienti.

Oltre a ciò gli aggiornamenti di Ibm Storage Systems e software includono una nuova piattaforma in grado di accelerare le implementazioni nel cloud privato. Le soluzioni IBM Spectrum Access puntano a far implementare una soluzione di cloud privato in modo rapido ed efficiente, integrando la convenienza e semplicità del cloud con l'accessibilità, la virtualizzazione e prestazioni di un'implementazione locale.

Storage Utility Model: la nuova offerta permette l'utilizzo di un modello di acquisto basato sul “consumo” per ambienti cloud ibridi, applicabile alla maggior parte delle soluzioni storage IBM e del portafoglio VersaStack per utenti che preferiscono acquistare lo storage nell'ambito delle spese d'esercizio.

La nuova interfaccia per FlashSystem 900 consolida le informazioni su attività e performance in un dashboard singolo. In linea con le interfacce utente utilizzate negli altri sistemi di storage di Ibm e software Ibm Spectrum Storage, l'interfaccia utente (UI) semplifica le operazioni e contribuisce ad aumentare la produttività.

E con l'integrazione dell'ultimo FlashSystem, è stato annunciato un vasto aggiornamento nelle offerte di infrastrutture convergenti VersaStack di IBM/Cisco

Protezione dell'investimento: è stato anche annunciato oggi che molte delle nuove soluzioni all-flash storage e VersaStack sono pronte per NVMe, permettendo loro di trarre vantaggio dalle offerte NVMe previste per il 2018.