Ibm vara una piattaforma open per l’intelligenza artificiale

Ibm ha presentato AI OpenScale, una nuova piattaforma per per superare gli ostacoli all'adozione dell’intelligenza artificiale.

Nel presentare la piattaforma, Ibm fa riferimento al superamento delle perplessità rispetto al modo con cui le applicazioni di intelligenza artificiale rispondono ai quesiti, allo skill gap esistente in questo ambito e alle complessità legate all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale creati da diverse aziende.

La nuova piattaforma tecnologica di Ibm, allora, dovrà consentire alle aziende di gestire l'intelligenza artificiale in modo trasparente, indipendentemente dagli ambienti di sviluppo e di esecuzione delle applicazioni.

In sostanza, non appena le applicazioni di intelligenza artificiale vanno in esecuzione, AI OpenScale sarà in grado di rilevare e correggere i bias presenti.

Nell’ambito della piattaforma AI OpenScale Ibm introduce anche NeuNetS.

Si tratta di un sistema di innovazione basato sulle reti neurali.

Il principio su cui si basa è che l'intelligenza artificiale può generare se stessa, rendendo possibile la creazione di complesse reti neurali anche partendo da zero.

Un recente studio svolto da Ibm intervistando 5.000 responsabili d’azienda di livello apicale, riporta che l'82 percento delle aziende sta valutando l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre il 63 percento non possiede le capacità interne per gestire questa tecnologia con sicurezza. Inoltre, il 60 percento si ritiene ostacolato da perplessità rispetto a fiducia e conformità.

In questo modo secondo la società sarà possibile colmare le lacune rispetto alle competenze di intelligenza artificiale e accelerarne la crescita.

Secondo Davide Kenny, SVP IBM Cognitive Solutions il mercato crescerà solo se le aziende avranno fiducia nell’intelligenza artificiale e potranno scalare senza limitazioni di piattaforma IT utilizzata.

Le finalità di AI OpenScale

AI OpenScale sarà disponibile via Ibm Cloud e Ibm Cloud Private entro l’anno.

Nelle intenzioni della società la piattaforma dovrà automatizzare la comprensione, mitigare i pregiudizi e fornire tracciabilità sull'intelligenza artificiale fornita dall’industria del tech in modo indipendente dal produttore.

Dovrà far comprendere in che modo le applicazioni di intelligenza artificiale rispondono ai quesiti: la piattaforma spiega come vengono formulate le raccomandazioni di intelligenza artificiale con i termini usati quotidianamente in azienda.

Indirizzare automaticamente i bias nelle applicazioni di intelligenza artificiale: AI OpenScale monitora continuamente le applicazioni di intelligenza artificiale e previene i bias attraverso una tecnologia “anti-pregiudizio” unica, potente e automatizzata.

Permettere che le applicazioni di intelligenza artificiale siano verificabili: AI OpenScale registra ogni previsione, ogni versione del modello e tutti i dati di addestramento utilizzati, insieme a tutte le metriche per aiutare le aziende a essere conformi a normative come GDPR.

Utilizzare l’intelligenza artificiale per costruire intelligenza artificiale: AI OpenScale affronta la scarsità di ingegneri esperti in intelligenza artificiale utilizzando l’intelligenza artificiale. Il Neural Network Synthesis Engine (NeuNetS) di IBM consentirà alle aziende di costruire reti neurali, essenziali per far girare le applicazioni di intelligenza artificiale, in modo rapido e automatico, anche partendo da zero. NeuNetS sarà inizialmente disponibile in AI OpenScale in versione beta.

Gestire e scalare l'intelligenza artificiale in modo interoperabile: AI OpenScale può lavorare con qualsiasi modello di machine learning o deep learning open source, come Tensorflow, Scikitlearn, Keras e SparkML.

Può inoltre gestire applicazioni e modelli addestrati e ospitati in qualsiasi ambiente comune, inclusi IBM Watson, IBM PowerAI, Seldon, AWS SageMaker, AzureML e altri motori non IBM.