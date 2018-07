FlashSystem 9100, la soluzione di Ibm per l’impresa multi cloud

Ibm ha rilasciato i nuovi array all-flash FlashSystem 9100, sistemi storage ottimizzati con NVMe e dotati di tecnologie IBM Spectrum Virtualize e IBM FlashCore destinati a essere usati in ambito multi cloud.

Sono abbinati a diversi membri della famiglia Spectrum di storage software-defined per la protezione dei dati e software di storage abilitante la strategia multi cloud.

Gli array all-flash ottimizzati con NVMe offrono fino a 2 PB di spazio storage utilizzabile in soli 2RU e fino a ben 32 PB di all-flash in un unico standard rack 42RU.

Le innovazioni tecnologiche di FlashCore hanno una latenza di microsecondi, massima affidabilità, disponibilità impareggiabile e una vasta gamma di efficienze operative ed economiche.

Un’innovazione chiave prevede l'introduzione di moduli FlashCore con interfacce NVMe che possono essere implementate in qualsiasi combinazione con unità flash NVMe standard per fornire impareggiabile storage all-flash mid-range personalizzato e flessibile.

Spectrum Virtualize è la base dei servizi dati di classe enterprise per le soluzioni FlashSystem 9100. Le sue funzionalità consentono agli array ottimizzati con NVMe di funzionare come infrastruttura IT e motori di modernizzazione e trasformazione multi cloud, grazie alla gamma di servizi dati che possono essere estesi a oltre 440 sistemi di storage eterogenei, contribuendo a ridurre sia le spese di capitale che operative e aumentando nel contempo il ROI nell’infrastruttura legacy.

Le funzionalità del FlashSystem 9100 possono essere estese con componenti di Ibm Spectrum Storage in tre blueprint di soluzioni basate su cloud.

Data Reuse, Protection and Efficiency si avvale delle funzionalità di Spectrum Protect Plus e IBM Spectrum Copy Data Management (CDM) per fornire funzionalità avanzate di protezione dei dati per applicazioni virtuali con potenti funzioni di gestione e riutilizzo delle copie dei dati, sia a livello locale che nel cloud.

Business Continuity and Data Reuse si avvale di Spectrum Virtualize affinché il cloud pubblico possa estendere le funzionalità di protezione dei dati e disaster recovery a Ibm Cloud, nonché tutte le funzionalità di gestione delle copie e riutilizzo dei dati di Spectrum CDM.

Private Cloud Flexibility and Data Protection consente un’implementazione semplificata di cloud privati, fornisce la tecnologia necessaria per implementare ambienti container e comprende tutte le funzionalità di Spectrum CDM per gestire la prolificazione di copie e garantire la protezione dei dati per le applicazioni in container.

Tutte e tre le soluzioni estese per Ibm FlashSystem 9100 vengono fornite con blueprint progettati per ridurre i rischi, velocizzare l'implementazione e aumentare il ritorno sull'investimento.

Le soluzioni Ibm Storage, compresi i nuovi array Ibm FlashSystem 9100, sono dotate di Storage Insights, analisi predittive di IBM pensate per l’impresa basate su AI, gestione delle risorse di storage e piattaforma di supporto erogata sul cloud.

Storage Insights monitora su un’unica schermata lo stato, la capacità e le prestazioni di tutti gli storage a blocchi di IBM e lo storage esterno in gestione, permettendo di comprendere e pianificare la capacità e le prestazioni dello storage.

La soluzione offre best practice e utilizza analisi basate su intelligenza artificiale per aiutare a identificare potenziali problemi prima che diventino problemi veri e propri. Storage Insights permette una risoluzione più rapida dei problemi, una migliore esperienza per gli utenti, una maggiore disponibilità dei sistemi e la sicurezza dei servizi erogati da uno degli ambienti cloud leader a livello mondiale.