I servizi Web per condividere i documenti (ma anche musica e video)

Oggi inviare un file via posta elettronica a un collega di lavoro o a un cliente è un’operazione estremamente comune, e difficilmente nella propria attività si può fare a meno di questo mezzo di comunicazione che sta sempre più soppiantando il vecchio …

Oggi inviare un file via posta elettronica a un collega di lavoro o a un

cliente è un'operazione estremamente comune, e difficilmente nella

propria attività si può fare a meno di questo mezzo

di comunicazione che sta sempre più soppiantando il vecchio fax con la

sua lentezza e la scarsa qualità dei documenti faxati.

Il problema è che le dimensioni medie dei file da inviare via mail sono

in continuo aumento, e i file troppo grandi vengono rifiutati da molte caselle

di posta elettronica: solo i documenti Word o PDF e i fogli Excel restano di

dimensioni accettabili, ma già immagini e foto occupano facilmente diversi

MB, e ancor più fanno le presentazioni di PowerPoint.

Per non parlare dei file audio o video, che superano quasi sempre i limiti

di qualsiasi casella e-mail, anche degli account più “generosi”.

Un altro motivo per non inviare file troppo grandi tramite posta elettronica

è il rispetto per il destinatario: se gli abbiamo inviato un file troppo

grande il suo client di posta potrebbe bloccarsi per lungo tempo, impedendogli

di visualizzare gli altri messaggi di posta elettronica ricevuti, magari urgenti.

Altro punto debole sono i controlli di sicurezza eseguiti sulle e-mail,

che possono bloccare determinati tipi di file anche se, in realtà, non

contengono alcuna minaccia o virus. Senza contare la difficoltà di lavorare

sul medesimo documento da parte di più utenti, con infiniti scambi di

messaggi e-mail. Per risolvere tutti questi problemi è necessario trovare

una modalità diversa per inviare file a clienti e colleghi. Una possibilità

che esiste da molto tempo è l'uso di server FTP, che consente di

scaricare file di grandi dimensioni, ma singoli professionisti e piccole aziende

spesso non dispongono di un server di questo tipo. Altra possibilità

è inviare via e-mail un link per scaricare il file dal proprio sito Web,

ma anche in questo caso le piccole realtà commerciali possono non disporre

di uno spazio Web accessibile a terzi con le necessarie protezioni di sicurezza,

o possono non avere a disposizione personale IT che si occupi di creare i link

di download in tempi rapidi.

Servizi di condivisione file

Fortunatamente, una soluzione di recente sviluppo può

risolvere tutti questi problemi: si tratta dei servizi di condivisione file,

che sono cresciuti rapidamente con la diffusione del cosiddetto Web 2.0. Sono

già decine e decine i servizi di condivisione gratuita di file esistenti,

ma sono ben pochi quelli che consentono di condividere file veramente grandi

senza pagare nulla o a prezzi particolarmente bassi, e ancor meno quelli che

non richiedono nemmeno di sottoscrivere un account gratuito. Pochi, però,

non significa nessuno: di seguito vi presentiamo alcuni dei servizi

più interessanti in questo ambito, che consentono gratuitamente (o a poco

prezzo) un rapido invio di file di grandi dimensioni a un collega, un cliente

o un fornitore, senza intasare caselle di posta e senza dover ricorrere a un

esperto webmaster per utilizzarli.

Nella valutazione di questi servizi è poi importante fare attenzione

al problema della sicurezza, ovvero alla crittografia dei file memorizzati sui

server del servizio Web, al trasferimento criptato dei file stessi, e al tempo

di permanenza dei file sui server dopo il download da parte del destinatario.

Gli strumenti di condivisione file

YouSendIt

YouSendIt (www.yousendit.com)

è il servizio gratuito che più si avvicina all'invio di

una normale e-mail. Esso, infatti, non fornisce solo un link al file caricato,

ma si occupa anche di spedirlo al destinatario. In pratica basta caricare il

file da condividere e digitare l'indirizzo di posta elettronica del destinatario,

e YouSendIt farà tutto da solo, inviando al destinatario una e-mail che

contiene il link per scaricare subito il file.

Altro punto di forza di YouSendIt è la funzione di tracking, che consente

di sapere quando i file condivisi sono stati effettivamente scaricati. In questo

modo si risolve il problema più importante quando si invia un file, ovvero

quello di sapere se è stato ricevuto senza doverlo chiedere al destinatario.

Le dimensioni massime dei file da condividere è di 100 MB, per dimensioni

superiori si deve sottoscrivere un account a pagamento (da 9 dollari/mese per

2 GB).

Infine, YouSendIt può garantire la sicurezza dei file inviati tramite

protezione con password, disponibile nella versione a pagamento. In ogni caso,

anche nella versione gratuita, i link di download sono complessi e non “indovinabili”.

FileDropper

FileDropper (www.filedropper.com)

si distingue per le dimensioni sterminate dei file condivisibili, a un prezzo

irrisorio: addirittura 5 GB a un costo di 99 centesimi di dollaro al mese. Può

essere provato gratuitamente per una settimana condividendo file ancora più

grandi (limite 50 GB).

Non ci saranno dunque problemi a inviare una serie di foto a un architetto

o un video di presentazione a un cliente, anche in alta definizione. FileDropper

è estremamente semplice da usare, basta caricare il file e si riceverà

il link da inviare alle persone con cui lo si vuole condividere.

È tra i pochi con un limite dimensionale così elevato, visto che

la maggioranza dei servizi gratuiti si ferma a 100 MB, ovvero cinquanta volte

meno dei 5 GB dell'account meno costoso.

E, per esigenze superiori, si può sottoscrivere l'account da 50

GB a 5 dollari al mese e quello da 250 GB (in pratica un intero disco rigido

pieno) a 10 dollari/mese. Il suo difetto è che non garantisce la sicurezza

dei file inviati, in quanto il link di condivisione è un URL semplice

che chiunque potrebbe

“indovinare”.

RapidShare

RapidShare (www.rapidshare.com) è il più celebre servizio di condivisione

file. Gratuito, consente dimensioni massime di 500 MB per i file condivisi.



Da segnalare la possibilità di caricare contemporaneamente sino a 10

file sui server di RapidShare, anche se ovviamente il totale dei file caricati

non può superare i 500 MB. Una volta caricato un file, RapidShare visualizza

due URL: uno è il link di condivisione, da comunicare alla persona cui

si vuole inviare il file.

L'altro è il link di cancellazione, che si deve avere l'accortezza

di salvare in quanto sarà necessario alla cancellazione dei file condivisi

dai server di RapidShare. RapidShare è gratuito, ma offre un account

Premium a pagamento con dimensioni massime dei file di 2 GB, l'assenza

di “conto alla rovescia” di attesa prima di scaricare i file (nella

versione gratuita occorre attendere 30-45 secondi), a un prezzo di 6,99 dollari

al mese o 54,99 l'anno. La sicurezza dei file caricati su RapidShare è

garantita, gli URL complessi non sono “indovinabili”, dunque nessuno

può accedere ai file se non è l'utente a comunicargli il

link.

WikiSend

WikiSend (www.wikisend.com) si distingue in quanto consente di proteggere con

una password i file caricati. Si possono condividere file con dimensioni sino

a 100 MB. I file vengono tenuti sul server per 7 giorni, dopodiché saranno

cancellati automaticamente, ma è possibile estendere il tempo di permanenza

sino a un massimo di 90 giorni. Una volta caricato un file si riceve il link

per scaricarlo, che si può condividere con il destinatario. Si può

anche aggiungere una descrizione a ciascun file. Altra caratteristica interessante

di WikiSend è che si possono condividere file immediatamente, senza dover

creare un account: bastano due clic per caricare il file e ricevere il link

di condivisione. Se si sottoscrive un account, che è comunque gratuito,

si attivano le funzioni di estensione della permanenza del file sui server,

inserimento commenti e protezione con password.

Dropbox

Dropbox (www.dropbox.com)

è principalmente un potente servizio di sincronizzazione, ma risulta

anche molto utile per la condivisione di file con altri utenti.

Il tool, una volta installato, si collega a Internet e consente la sincronizzazione

dei propri file con uno spazio online sui server Dropbox che è di 2 GB

per la versione gratuita, ma soprattutto consente la sincronizzazione con altri

computer via Internet.

Dropbox crea una speciale cartella sul desktop dei computer su cui si installa

il tool, e basta trascinare un documento in quella cartella (al cui interno

è possibile creare sottocartelle a piacimento) per inviarlo sullo spazio

online da cui verrà sincronizzato automaticamente con qualsiasi altro

PC legato al proprio account.

La sincronizzazione è automatica e trasparente all'utente, che

quando si connette al Web si ritrova automaticamente i file della propria cartella

Dropbox locale sincronizzati con la versione più recente presente nello

spazio online, e una tecnologia di aggiornamento intelligente minimizza il traffico

dati inviando online solo le parti modificate dei file aggiornati.

Inoltre, è possibile l'accesso ai propri file da qualsiasi PC

senza installare il tool, tramite il sito Web di Dropbox. La sicurezza delle

operazioni è garantita dall'uso della crittografia AES a 256 bit

su protocollo SSL.

Decisamente interessanti per l'utenza business sono poi le funzioni di

condivisione: è possibile fornire accesso alla propria cartella online

a determinati indirizzi e-mail, creando così una sorta di spazio di lavoro

condiviso online solo con le persone desiderate e non pubblico.

Di Dropbox è disponibile anche una versione a pagamento (9,99 dollari

al mese o 99,00 dollari all'anno) che aumenta lo spazio online da 2 a

50 GB.

Skydrive

E' un servizio offerto gratuitamente da Microsoft e che consente di avere a disposizone ben 25 GB di spazio di arichiviazione.

A tale servizio, si accede con il consueto Microsoft Live ID, che può essere

ottenuto anch'esso gratuitamente registrandosi sul sito Microsoft Live. Una volta registrati,

si può concedere l'accesso ai colleghi e condividere i file del formato che si ritiene più opportuno. Se si installa il plug-in

Silverlight si può utilizzare uno strumento di upload che consente di

caricare più file in una sola operazione. Inoltre, sono disponibili plug-in

per Office che consentono di accedere allo spazio online direttamente dalle

applicazioni della suite Microsoft. La sicurezza è notevole in quanto

lo spazio online che contiene i documenti è protetto da password e vi

può accedere solo chi è stato inserito nel gruppo di collaboratori

dell'utente (sino a 100 persone), il quale può anche decidere chi

può caricare altri file nello spazio online. Da segnalare anche la funzione

di sincronizzazione liste di contatti e appuntamenti del calendario a partire dalla versione 2003 di Outlook.